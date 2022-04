LIVING FOR FUTURE - neues Baugruppenprojekt in Wien-Penzing

Nachhaltiger, leistbarer Wohnraum - Teilfinanzierung via Direktkredite

Wien (OTS) - Die Baugruppe LIVING FOR FUTURE startet aktuell in die zweite Etappe ihrer Direktkreditkampagne. Ihr Hausprojekt ging 2020 als Siegerprojekt eines Bauträgerwettbewerbes des wohnfonds_wien hervor. Es überzeugte sowohl durch architektonische Qualität als auch durch soziale und ökologische Herangehensweisen. Direktkredite sind ein wesentlicher Baustein der Finanzierung.



Ziel von LIVING FOR FUTURE ist es, mit dem Projekt 1/10/100 Wohnen als aktive Tätigkeit zu praktizieren und neue Formen des Zusammenlebens zu realisieren: gelingen soll das durch eine klimagerechte Bauweise und bewusstes Wohnverhalten, angepasst an die verschiedenen Jahreszeiten sowie durch den aktiven Austausch mit der Nachbarschaft. Ein weiteres zentrales Anliegen der Baugruppe LIVING FOR FUTURE ist es, langfristig leistbaren Wohnraum in Wien zu schaffen und Spekulation mit Wohnraum zu unterbinden.



Das zu errichtende Wohnprojekt im 14. Bezirk in Wien wird durch die Beteiligung des solidarischen Dachverbands habiTAT bis zum Ablauf des Baurechtsvertrages mit der Stadt Wien 2101 unverkäuflich sein.



Interessant ist die Form der Geldanlage vor allem für jene Menschen, die ihr Geld in ein innovatives Projekt und damit transparent und nachvollziehbar anlegen möchten. www.livingforfuture.org und https://twitter.com/Baugruppe_LFF



