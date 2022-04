Der neue ORF-1-Vorabend ab 25. April – u. a. mit dem Quiz „Smart10“ und dem „ZIB Magazin“

Viel Information und Eigenproduktionen stehen auf dem Vorabend-Programm, Klima und Kino Themen am Wochenende

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 25. April 2022, präsentiert sich der ORF-1-Vorabend in neuer Aufmachung: Wochentags von 17.45 bis 20.15 Uhr stehen Eigenproduktionen und „ZIB“-Information auf dem Programm. Die Zuschauer/innen können mitraten, wenn die Kandidatinnen und Kandidaten ihr Wissen unter Beweis stellen: zuerst im neuen ORF-1-Vorabendquiz „Smart10: Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ und anschließend in „Q1 Ein Hinweis ist falsch“. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit dem „ZIB Magazin“, das wochentags die großen aktuellen Themen beleuchtet und am Wochenende Themenausgaben zu Klima und Kino präsentiert.

Der neue ORF-1-Vorabend im Überblick

Der neue ORF-1-Vorabend startet ab Montag, dem 25. April, mit dem „ZIB Flash“ um 16.15 Uhr und um 17.45 Uhr, gefolgt vom „Wetter“ um 17.53 Uhr. Anschließend sind zwei eigenproduzierte Quiz-Formate zu sehen: Caroline Athanasiadis moderiert das neue Quiz „Smart10: Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ (17.55 Uhr). Danach raten die Kandidatinnen und Kandidaten um 18.40 Uhr von „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ bei Oliver Polzer. Um 19.30 Uhr wird wie gewohnt die „ZIB 1“ auf ORF 1 durchgeschalten, gefolgt vom „Wetter“ (19.51 Uhr) und „Sport Aktuell“ (19.56 Uhr). Das „ZIB Magazin“ meldet sich zurück und liefert um 20.00 Uhr Hintergründe und Wissenswertes zu bestimmenden und kommenden Themen. Um den neuen Vorabend einzuläuten, ändert sich ab Montag außerdem der Ablauf am ORF-1-Seriennachmittag von Montag bis Freitag: Es gibt Zeichentrick- und Sitcom-Spaß mit „The Simpsons“, „Young Sheldon“ und „The Big Bang Theory“. Auch am Wochenende und an Feiertagen wird die Information großgeschrieben:

Der „ZIB Flash“ bietet um 17.00 und 18.00 Uhr, die „ZIB 1“ wie gewohnt um 19.30 Uhr, das „Wetter“ um 19.51 Uhr und das „ZIB Magazin“ um 20.00 Uhr die wichtigsten News des Tages.

Das neue ORF-1-Vorabendquiz „Smart10: Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“

Ab Montag, dem 25. April, wird der Vorabend von ORF 1 um ein spannendes Quiz reicher. Bei „Smart10: Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ führen wochentags um 17.55 Uhr Allgemeinwissen, gutes Teamwork, Taktik und Risikoeinschätzung zum Erfolg. Zwei Zweierteams treten im Wissenscheck bei Moderatorin Caroline Athanasiadis gegeneinander an, sie müssen pro Frage abwechselnd bis zu zehn Optionen richtig lösen – das heißt, zehn Antworten auf die Frage finden, sie mit Ja/Nein beantworten oder sie in die richtige Reihenfolge bringen. Die Fragen beziehen sich auf unterschiedliche Wissensgebiete und Themen. Nur das beste Team bekommt am Ende der Sendung das erspielte Geld und stellt sich in der nächsten Folge neuen Herausforderinnen und Herausforderern. Wer sein Können unter Beweis stellen möchte, kann sich via

https://tv.ORF.at/kontakt/bewerbung-quizshow108.html bewerben. Das

Mindestalter beträgt 16 Jahre und die Anmeldung muss zu zweit erfolgen.

Das „ZIB Magazin“ ist zurück

Um 20.00 Uhr feiert das „ZIB Magazin“ ein Comeback: An diesem neuen Sendeplatz nach der „ZIB 1“ sollen die bestimmenden und kommenden Themen aus bisweilen spitzem Winkel beleuchtet werden. Wichtige Aspekte werden vertieft, zu großen Themen werden Hintergründe und Wissenswertes geliefert. Wochentags führen alternierend Mariella Gittler, Fanny Stapf und Philipp Maschl durch das „ZIB Magazin“. Am Wochenende bringt das „ZIB Magazin“ Themenausgaben: Am Samstag präsentiert Gerhard Maier das „ZIB Magazin Klima“ und am Sonntag präsentiert Lillian Moschen im „ZIB Magazin Kino“ erstmals seit Langem wieder einen regelmäßigen Kino- und Entertainment-Schwerpunkt. Das „ZIB Magazin“ kommt ohne Studio aus, die Hosts moderieren die Beiträge in sogenannten „Moving Shots“ an unterschiedlichen Locations an. Weiter geht es mit der täglichen ZIB-Information um 21.50 Uhr, wenn ein weiterer „ZIB Flash“ gesendet wird – und zwischen 22.45 Uhr und 23.45 Uhr meldet sich die „ZIB Nacht“ mit den letzten Updates des Tages.

Auch ab 20.15 Uhr Neues in ORF 1

Serienweise Neues erwartet das TV-Publikum auch am ORF-1-Serienmontag, wenn ab 25. April, jeweils in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr, „Alles finster“ ist. In sechs 45-minütigen Folgen erzählt die mit u. a. Hilde Dalik, Harald Windisch, Martina Ebm, Holger Schober, Miriam Fussenegger und Tambet Tuisk topbesetzte ORF/BR-Koproduktion mit Augenzwinkern und viel Humor, wie sich die Kekenberg’sche Dorfgemeinschaft organisiert, wenn europaweit der Strom ausfällt – und auch so schnell nicht wiederkommt. Regie bei diesem ORF-Serienevent führte Michi Riebl nach Drehbüchern von Selina Gina Kolland. „Alles finster“ ist eine Produktion der Allegro Film in Kooperation mit ORF und BR, gefördert von RTR Austria und Filmförderung Niederösterreich.

