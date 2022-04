Film/Fernseh-Abkommen: ORF unterstützt zwölf neue Kinofilmprojekte mit rund 3,8 Millionen Euro

Mit u. a. Gerti Drassl, Aglaia Szyszkowitz, Paul Pizzera, Otto Jaus, Valerie Huber, Verena Altenberger und Michael Niavarani

Wien (OTS) - Nicht nur im TV-Bereich stehen zahlreiche Produktionen schon in den Startlöchern – auch die Vorbereitungen an den Kino-Sets laufen auf Hochtouren: Von der österreichischen Komödie mit Kultcharakter und starken Frauengeschichten, Literaturverfilmungen für Jung und Alt bis hin zu Dokumentarfilmen über brennende Themen der Zeit und einer großen internationalen Koproduktion spannt sich der Bogen der zwölf neuen Produktionen, für die der ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens einen maßgeblichen Finanzierungsbeitrag in der Gesamthöhe von rund rund 3,8 Millionen Euro zugesagt hat. Beim 189. Sitzungstermin der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut, der am Mittwoch, dem 13. April 2022 stattfand, wurden aus zahlreichen Einreichungen acht Spiel- und vier Dokumentarfilmprojekte ausgewählt.

Georg Maas’ Drama „Die Herrlichkeit des Lebens“ (nach Michael Kumpfmüllers gleichnamigem Roman) lässt Sabin Tambrea und Henriette Confurius in den Hauptrollen die Liebesgeschichte zwischen Franz Kafka und Dora Diamant erzählen. Anita Lackenberger bringt die berührende wie tragische Geschichte von „Elfi“ auf die Leinwand, der aufgrund ihrer leichten Behinderung von der Gesellschaft kein Glück vergönnt zu sein scheint. In ihrem zweiten Spielfilm „Full House“ widmet sich Ulrike Kofler drei Generationen von Frauen, die in prekären Verhältnissen leben, und ihrem Versuch daraus auszubrechen. Während Christine Nöstlingers „Geschichten vom Franz“ derzeit Österreichs Kinoleinwände erobern, sind unter der Regie von Johannes Schmid auch schon „Neue Geschichten vom Franz“ in Vorbereitung. In Antonin Svobodas „Persona Non Grata“ kämpft Aglaia Szyszkowitz als ehemalige Skirennläuferin gegen die Dämonen der Vergangenheit und gegen Missbrauch im Profisport an. Gemeinsam mit Valerie Huber steht das österreichische Erfolgsduo Paul Pizzera und Otto Jaus erstmals gemeinsam vor der Kamera und sorgt in der gleichnamigen Krimi-Komödie „Pulled Pork“ (Regie: Andreas Schmied) für beste Unterhaltung. In der internationalen Koproduktion „The Post Office Girl“ begibt sich Terence Davies mit seinem internationalen Cast um u. a. Verena Altenberger und Michael Niavarani auf die Spuren von Stefan Zweigs „Rausch der Verwandlung“. Unter der Regie von Michael Kofler erzählt „Zweitland“ vom Südtirol-Konflikt anhand eines ungleichen – von Laurence Rupp und Thomas Prenn verkörperten – Brüderpaars.

Der Dokumentarfilm „Die große Wende“ von Nathalie Borgers wirft einen ganz persönlichen Blick auf die jüngere Geschichte der Türkei. In „Novembernacht“ erzählen zwei Überlebende des Nationalsozialismus ihre sehr unterschiedlichen Schicksale, während Ivette Löcker in „Victoria und Siaka“ den Alltag eines österreichisch-gambischen Paars beobachtet. In seinem neuesten Dokumentarfilm „Melt“ widmet sich Nikolaus Geyrhalter dem Klimawandel und dem schwindenden Schnee und Eis.

Die vom ORF kofinanzierten Projekte der 189. Sitzung der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut im Detail:

Die Herrlichkeit des Lebens

Drama

Buch: Georg Maas und Michael Gutmann nach dem Roman von Michael Kumpfmüller

Regie: Georg Maas

Produktion: Lotus Film

Mit u. a. Sabin Tambrea und Henriette Confurius

Inhalt: Er ist kompliziert, voller Selbstzweifel, gnadenlos begabt und todkrank. Sie steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden und liebt das Leben. Als Franz Kafka und Dora Diamant einander begegnen, ist nicht vorherzusehen, dass sich die beiden ineinander verlieben. Aber das Schicksal will es so, und sie verbringen ein Jahr, in dem sie dem Tod beweisen, dass er gegen die Liebe machtlos ist.

Elfi

Drama

Buch und Regie: Anita Lackenberger

Produktion: Produktion West

Mit u. a. Sofia Falzberger, Roland Silbernagl, Johannes Seilern, Heinz Trixner, Ute Heidorn, Sami Loris und Gerti Drassl

Inhalt: Mitte der 1970er Jahre verliebt sich Elfi in Sepp. Da beide mit einer leichten Behinderung geboren wurden, sind gravierende Probleme schon bald absehbar. Die Entscheidung über ihr Leben treffen andere. Was sie sich einfach vorstellen – Heiraten, Kinder zu bekommen und einfach glücklich zu sein – wird zu einer schwierigen Angelegenheit ohne Happy End.

Full House

Drama

Buch und Regie: Ulrike Kofler

Produktion: Film AG

Mit u. a. Marie-Louise Stockinger

Inhalt: Die neunjährige Gina wünscht sich nichts sehnsüchtiger als eine „richtige“ Familie, doch ihre viel zu junge Mutter ist überfordert und erwartet das vierte Kind. Gina lässt sich nicht unterkriegen und kämpft um Geborgenheit, Liebe und ihr Recht auf eine bessere Zukunft.

Neue Geschichten vom Franz

Familienfilm (Literaturverfilmung)

Buch: Sarah Wassermair nach den Büchern von Christine Nöstlinger Regie: Johannes Schmid

Produktion: Geyrhalter Film

Mit u. a. Jossi Jantschitsch, Nora Reidinger, Leo Wache, Ursula Strauss, Simon Schwarz und Maria Bill

Inhalt: Franz will seine ewig zankenden Freunde Gabi und Eberhard wieder vereinen. Als Ablenkung schürt er den Verdacht, die grantelnde Nachbarin Frau Berger wäre eine gesuchte Einbrecherin. Feuer und Flamme stürzen sich die drei in die turbulenten Ermittlungen, die unerwartete Geheimnisse zu Tage befördern.

Persona Non Grata

Psychodrama

Buch und Regie: Antonin Svoboda

Produktion: Coop99

Mit u. a. Aglaia Szyszkowitz und Maya Unger

Inhalt: Eigentlich war alles vergessen, die Gespenster der Vergangenheit waren gebannt. Doch dann folgte ein Schicksalsschlag dem anderen, und es war Zeit, den alten Dämonen ins Gesicht zu sehen und sie für immer ans Tageslicht zu holen. Eine Befreiungsgeschichte nach wahren Begebenheiten. Ein Film über eine bemerkenswerte Frau. Persona Non Grata.

Pulled Pork

Krimikomödie

Buch: Elisabeth Schmied und Andreas Schmied

Regie: Andreas Schmied

Produktion: Samsara Film

Mit u. a. Paul Pizzera, Otto Jaus und Valerie Huber

Inhalt: Detektiv Flo Kienzl versucht mit Hilfe seines Ziehbruders und Ex-Häftlings Eddi Notsch, den korrupten Schweinezüchter und Bürgermeisterkandidaten Benny Jagschitz zu Fall zu bringen, der nicht nur Schweine im Stall, sondern Leichen im Keller und die Russenmafia im Whirlpool hat.

The Post Office Girl

Drama

Buch und Regie: Terence Davies

Produktion: Golden Girls

Mit u. a. Sophie Cookson, Richard E. Grant, Verena Altenberger und Michael Niavarani

Inhalt: Der Film, basierend auf Stefan Zweigs „Rausch der Verwandlung“, erzählt von zwei Menschen, die planen, ihrem von ihrer sozialen Herkunft vorbestimmten Schicksal zu entrinnen.

Zweitland

Drama

Buch und Regie: Michael Kofler

Produktion: KGP

Mit u. a. Laurence Rupp und Thomas Prenn

Inhalt: Südtirol 1961. Der junge Familienvater Anton greift zum Sprengstoff und wird über Nacht zum flüchtigen Heimatlosen. Sein rebellischer jüngerer Bruder Paul findet sich plötzlich als einziger Bezugspunkt für die Frau und Kinder seines Bruders wieder. Zunehmend von der romantischen Idee der Rebellion des Bruders vereinnahmt, will Paul aus dessen Schatten treten, während Anton im Exil einen ruhmlosen Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner führt – die Einsamkeit.

Die große Wende

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Nathalie Borgers

Produktion: Mischief Films

Inhalt: „Die große Wende“ ist ein Dokumentarfilm, der auf den Militärputsch vom 12. September 1980 zurückblickt und die daraus resultierenden Veränderungen der Gesellschaft und der Wirtschaft der Türkei nachzeichnet.

Melt

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Nikolaus Geyrhalter

Produktion: Geyrhalter Film

Inhalt: Der Klimawandel lässt die Pole und die Gletscher schmelzen. „Melt“ ist ein Film über das Leben und Forschen in Schnee und Eis, das es in dieser Form bald nicht mehr geben wird.

Die Projekte der Innovationsförderung im Detail:

Novembernacht

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Simon Wieland

Produktion: Simon Wieland Film

Inhalt: Das Schicksal zweier Mädchen zur Zeit des Nationalsozialismus in Wien. Die eine muss sich aufgrund ihres jüdischen Glaubens jahrelang verstecken und täglich die Deportation fürchten, die andere erlebt zu Hause die Naziherrschaft und deren Auswirkung auf ihre Familie.

Victoria und Siaka

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Ivette Löcker

Produktion: KGP

Inhalt: „Victoria und Siaka“ ist die Geschichte eines österreichisch-gambischen Paares. Nach Jahren der Unsicherheit und Angst können sie jetzt ein neues Leben beginnen. Werden ihre Liebe und ihre Beziehung der Herausforderung eines Alltags in Sicherheit standhalten?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at