ORF-Premiere für „Die Läusemutter“ am 25. April in ORF 1

Turbulenter Schulspaß in neuer Comedy-Serie mit Pina Kühr und Alexander Schubert

Wien (OTS) - Übermotivierte Eltern, ein unfähiger Direktor und viel Chaos erwarten die schlagfertige Hannah Weihrauch, verkörpert von Pina Kühr, an der neuen Volksschule ihrer Tochter. Als wäre das nicht schon schlimm genug, bekommt sie im Elternverein auch noch die Rolle der Läusemutter aufgebrummt – und fängt damit in der Hierarchie ganz unten an. Denn als „Die Läusemutter“ muss sie die Kinder in der gleichnamigen neuen Familienserie erst einmal entlausen. Nur der engagierte Vater Stefan, gespielt von Michael Kessler, und Tobias van Dieken in der Rolle des Schulwarts Volker Bader, sind ihre Stützen. ORF 1 zeigt ab 25. April 2022, jeweils am Serienmontag ab 22.00 Uhr, drei Folgen. Die Regie übernahm Jan Albert de Weerd, das Drehbuch stammte von Ilse Warringa, Diederik Ebbinge, Eva Aben und Iris Kobler. Auf der Schulbank nehmen neben Kühr, Kessler und van Dieken u. a. Alexander Schubert, Antje Widdra, Petra Nadolny und April Hailer Platz.

Mehr zum Inhalt der ersten drei Folgen:

Folge 1: Den Letzten beißen die Läuse (22.00 Uhr)

Die frisch getrennte Kinderpsychologin Hannah Weihrauch (Pinar Kühr) bekommt an der neuen Volksschule ihrer Tochter die Rolle der Läusemutter aufgebrummt. An unterster Stelle der Elternverein-Hierarchie muss sie Haare auf Nissenbefall kontrollieren. Dabei sorgt Direktor Anton P. Immelmann (Alexander Schubert) mit Assistentin Doris (Petra Nadolny) und schrägen Konzepten verlässlich für Chaos. Die überkorrekte Klassenlehrerin Anke Knapp (Antje Widdra) verzweifelt an den überfürsorglichen Eltern der hochbegabten Kinder. Und ihre desillusionierte Kollegin Frau Bach (April Hailer) hat die Hoffnung schon längst aufgegeben.

Folge 2: Wer ist hier der Boss? (22.30 Uhr)

Volker (Tobias van Dieken), der neue Schulwart, soll für Ordnung sorgen. Die Wahl von Direktor Anton (Alexander Schubert) stößt jedoch nicht auf Begeisterung. Alle fragen sich, warum der ehemalige Soldat Volker an posttraumatischen Belastungsstörungen leidet. Dabei benötigt Anke (Antje Widdra) gerade jetzt Verstärkung. In ihrer Klasse brauchen die Eltern Ewigkeiten, um sich von ihren Sprösslingen zu verabschieden. Eine „Winke-Zone“ und ein Ampelsystem sollen endlich Abhilfe schaffen.

Folge 3: Partiziparty (23.00 Uhr)

Hannah (Pina Kühr) bekommt es anlässlich der Geburtstagsfeier ihrer Tochter Lilli mit Klassenlehrerin Anke (Antje Widdra) zu tun. Diese will nicht tolerieren, dass Hannah weder die Mitbringvorschriften noch das strenge Regelwerk für solche Anlässe beachtet hat. Assistentin Doris (Petra Nadolny) beschwert sich unterdessen bei Direktor Anton (Alexander Schubert), dass sich die „Gartenzwerg- und Bastel-Eltern“ immer weniger am Schulleben beteiligen. Der eiligst einberufene Elternabend zum Thema „Partizipation“ läuft jedoch rasch aus dem Ruder.

