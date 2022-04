„Was gibt es Neues?“ mit Vitásek, Malarina, Sarsam, Maurer und Kristan

Am 22. April um 22.35 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Baier ruft am Freitag, dem 22. April 2022, um 22.35 Uhr in ORF 1 den „Welttag des Buches“ als Sendungsmotto in „Was gibt es Neues?“ aus. Denn der ist unter Kabarettistinnen und Kabarettisten wichtig geworden, stehen doch neue Bücher u. a. von Thomas Stipsits, Klaus Eckel, Hosea Ratschiller, Günther Lainer und Andreas Vitásek in den Verkaufsregalen.

Andreas Vitásek präsentiert sein Buch auch gleich selbst und überlegt zusammen mit Malarina, Omar Sarsam, Thomas Maurer und Alex Kristan, ob ein „Bibelregal“ wirklich etwas mit dem Buch zu tun hat. Auch Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober ist unter die Autoren gegangen. Er stellt die Promifrage und möchte wissen, ob der „Gurgelhang“ mit Corona-Tests zu tun hat oder etwas ganz anderes ist.

