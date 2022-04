Aviso: Pressegespräch am 3.5.2022, 9:00 Uhr. Coders.Bay Vienna – Jobs vorprogrammiert

Eine erste Bilanz des IT-Ausbildungsprojekts Coders.Bay Vienna. Mit AMS Wien-Chefin Draxl, Techbold-COO Reitmayr, BFI Wien-Geschäftsführer Nowak. Im Gasometer C/2.OG. 1110 Wien

Wien (OTS) - Am heimischen Arbeitsmarkt werden SoftwareentwicklerInnen, NetzwerktechnikerInnen und Co. händeringend gesucht. Traditionelle akademische Aus- und Weiterbildungsangebote können den bestehenden Bedarf derzeit nicht ausreichend decken. Die vom BFI Wien in der Bundeshauptstadt installierte Coders.Bay Vienna (https://codersbay.wien/) schließt diese Lücke und bildet seit einem Jahr intensiv und praxisnah geschulte SoftwareentwicklerInnen und NetzwerktechnikerInnen aus. Jetzt gibt es erste AbsolventInnen dieses von der Wirtschaft sehr gut angenommenen Kursangebotes und konkrete Weiterentwicklungsschritte.

Ihre Gesprächspartner:

AMS Wien-Geschäftsführerin Petra Draxl

Techbold-COO Gerald Reitmayr

BFI Wien-Geschäftsführer Christian Nowak

Die Ausbildungsverantwortliche Monika Schieber-Tilinko und KursteilnehmerInnen

Thema: Ein Blick hinter die Kulissen dieses innovativen Projekts, das dem IT-Fachkräftemangel aktiv entgegentritt, und ein Ausblick auf die weiteren Ausbauschritte.

Rundgang durch die an amerikanische Coding Schools angelehnte top-moderne Ausbildungseinrichtung mit Dreh-, Foto- und Interviewmöglichkeit.

Wir würden uns freuen, eine/n VertreterIn Ihrer Redaktion bei diesem Pressegespräch und Rundgang begrüßen zu dürfen.

Wir ersuchen um Zu- oder Absage bis 29. April an j.weinrich @ bfi.wien

Pressegespräch: Coders.Bay Vienna – Jobs vorprogrammiert

Datum: 03.05.2022, 09:00 - 10:20 Uhr

Ort: Coders.Bay Vienna, Gasometer C/2.OG

Guglgasse 12, 1110 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jan Weinrich, MBA

BFI Wien, Leiter Unternehmenskommunikation

j.weinrich @ bfi.wien

T +43 1 811 78-10 355

M +43 699 168 62 355