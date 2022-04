AVISO: Präsentation der neuen Legal Tech Map Austria 2022

Erstmals mit Demonstration österreichischer Legal-Tech Innovationen

Wien (OTS) - Die österreichische Legal Tech Branche wächst! So wird auch in diesem Jahr die Future-Law Legal Tech Map Austria 2022 umfangreicher, die nunmehr zum 5. Mal einen Überblick über Legal Tech Tools und Anbieter:innen in Österreich bietet.

Im Anschluss an die digitale Präsentation der neuen Legal Tech Map Austria am 25. April werden erstmals auch innovative Tools aus Österreich vorgestellt.

Anmeldung erforderlich (kostenlos)

Interessierte Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen! Bitte um Akkreditierung unter office @ future-law.at

Präsentation der Legal Tech Map Austria 2022

Datum: 25.04.2022, 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: Kostenlos, Anmeldung erforderlich unter Url.

online, Österreich

Url: https://www.eventbrite.at/e/prasentation-der-legal-tech-map-austria-2022-tickets-270766448737?aff=ebdsoporgprofile

Rückfragen & Kontakt:

Future-Law

Jacqueline Thier

Communications

+43 664 918 88 22

office @ future-law.at

www.future-law.at