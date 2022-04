Morawa Digital übernimmt Hockeydata und sichert Ligabetrieb

Es freut uns sehr, dass Hockeydata, unser langjähriger und immer zuverlässiger Lieferant für Statistik in Morawa Digital einen starken Partner gefunden hat. Der Name Morawa steht in Österreich seit Jahrzehnten für Qualität. Ich bin gespannt, welche neuen Möglichkeiten sich aus dem Zusammenschluss der Morawa Digital und Hockeydata für Football in Österreich ergeben werden.

Christoph Seyrl, Generalsekretär American Football Bund Österreich

