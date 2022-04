Subscription Leaders Summit 2022 am 19. Mai 2022 - live in Frankfurt und digital

Die Entscheiderkonferenz für Europas Subscription Economy (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Das Subscription Leaders Summit 2022 ist die Entscheider-Konferenz für die europäische Subscription Economy. Am 19. Mai 2022 treffen sich die führenden Köpfe und Entscheider, um über aktuelle Trends, Technologien und Best Practice-Methoden in der Abo-Ökonomie zu sprechen.

Die Abonnisierung der Wirtschaft zieht sich durch alle Branchen und Industrien. Mit einem jährlichen Wachstum von mehr als 100 Prozent entwickelt sich das Geschäft mit den wiederkehrenden Umsätzen exponentiell - seit 2016 um insgesamt mehr als 20.000 Prozent. Die Abo-Wirtschaft ist damit eine der treibenden Kräfte der digitalen Transformation.

Die Teilnehmenden des Subscription Leaders Summit 2022 können vor Ort in Frankfurt und im Live-Stream an mehr als 30 Keynotes und Branchen-Panels teilnehmen, aktiv netzwerken und prominente Redner und Branchenexperten treffen. Dr. Holger Schmidt, Dr. Robin Kiera, Lukas Zörner, Don Dahlmann und mehr als 30 weitere Vordenker teilen ihr Know-How und ihre Insights mit den Teilnehmern.

Der Subscription Leaders Summit 2022 wird von der billwerk GmbH sowie von mehr als 10 internationalen Co-Sponsoren wie CapGemini, Mollie, GoCardless, DoubleSlash, re:cap, q.beyond und anderen veranstaltet. Vor Ort gilt für alle Teilnehmenden die 3G-Regel.

Subscription Leaders Summit 2022

19. Mai 2022, 09.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Frankfurt am Main & digital

Preise: 890 Euro Präsenzteilnahme, 49 Euro (digitale Teilnahme) oder 0 Euro als gesponsertes Ticket über die Partner der Veranstaltung

Website: https://subscription-leaders-summit.com

Agenda: https://subscription-leaders-summit.com/agenda/

Rückfragen & Kontakt:

Lukas Knochel, l.knochel @ bettertrust.de ; +49 (0) 178 11934 04