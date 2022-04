LOCMASTA – Drive-in Lokomotivwerkstatt in Gramatneusiedl

Light Maintenance und korrektive Arbeiten für Schienenfahrzeuge

Gramatneusiedl (OTS) - Das neu gegründete Unternehmen LOCMASTA bietet mit umfassendem Know-how leichte Instandhaltung (Light Maintenance) und korrektive Arbeiten im Bereich von Schienenfahrzeugen. ECM 4-zertifiziert und ausgestattet mit modernsten Mess- und Prüfmitteln können vom aktuell 9-köpfigen Team an bis zu vier Arbeitsständen Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden. Im sogenannten „Newcomer-Verfahren“ konnte die Werkstatt als einer der ersten Instandhaltungserbringer die ab Juni 2022 verpflichtende ECM 4-Zertifizierung im Rahmen der EU-Verordnung 2019/779 erlangen.



Nach nur 14 Monaten Bauzeit öffnete die Werkstatt in Gramatneusiedl im Rahmen des Probebetriebs im November 2021 erstmals ihre Türen für Lokomotiven vom Typ Siemens Vectron. Zukünftig werden auch weitere Loktypen instandgehalten. Mit der strategischen Lage in Gramatneusiedl, einem Knotenpunkt europäischer Güterverkehrskorridore, ermöglicht LOCMASTA eine betriebsnahe Zuführung und schnellere Durchlaufzeiten. So können teure Stehzeiten minimiert und zusätzliche Kapazitäten für den Markt geschaffen werden. Mittels innovativer Arbeitstechnik und einem integrierten, digitalisierten Auftragsmanagementsystem werden bestehende Services neu durchdacht angeboten. Gleichzeitig repräsentieren die ECM 4 sowie ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-Zertifizierungen nach internationalem Standard die hohen Sicherheits- und Qualitätsansprüche des Unternehmens. „Trotz herausfordernder Umstände der letzten Jahre konnten wir die Errichtung der neuen Werkstatt innerhalb des geplanten Zeit- und Kostenrahmens umsetzen – der erste große Meilenstein für unser Unternehmen“, erklärt Armin Wohlfahrter, Geschäftsführer von LOCMASTA. Thomas Kollnig, kaufmännischer Leiter von LOCMASTA, ergänzt: „Mit unserer neuen Lokomotivwerkstatt bieten wir Kunden zuverlässige und innovative Lösungen – und stärken gleichzeitig die Schiene als nachhaltigen Verkehrsträger.“



Der Vollbetrieb der neuen Werkstatt wird mit der offiziellen Eröffnung am 20. Mai 2022 gefeiert. Seit Mitte April bieten folgende Leistungen zahlreiche Vorteile für die Kunden:



Full Service-Partner im Bereich Light Maintenanc

Unkomplizierte, schnelle Zuführung dank der Lage in Gramatneusiedl als Knotenpunkt europäischer Güterverkehrskorridor

Höhere Verfügbarkeit von Fahrzeugen aufgrund schnellerer Durchlaufzeiten

Flexible Terminfindung als unabhängiger Instandhaltungserbringe

Volle ECM-Konformität durch lückenlose digitale Begleitung des Instandhaltungsprozesses

Höchste Sicherheits- und Qualitätsansprüche durch international anerkannte Zertifizierungen, erfahrene MitarbeiterInnen sowie stetige Schulungen und Weiterentwicklungen



Das LOCMASTA-Areal – modern & innovativ

Am Sitz der ETL Lokservice GmbH, die unter dem Namen LOCMASTA auftritt, entstanden auf einer Fläche von gut 1.800 m2 ein Außen- und Innenlager, moderne Büroräume sowie flexible Meeting- und Schulungsräume. Mit dem Anspruch, die modernste Lokomotivwerkstatt in Europa zu werden, beherbergt das Herzstück, die 1.200 m2 große Werkstatt, innovative Arbeitsmittel am neuesten Stand der Technik. So befinden sich darin unter anderem ein Hallenkran, eine Hebebockanlage, Dacharbeitsbühnen, eine Radsatz-Durchdreheinrichtung, eine Waschgrube, Prüfequipment für Zugsicherungssysteme, eine Besandungsmöglichkeit sowie RFID-gestütztes Betriebsmittel- und Materialmanagement.



Im Zuge des Neubaus wurde auch ein Aufforstungsprojekt in Enzersdorf an der Fischa realisiert. In Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde wurden auf einer Fläche von rund 11.000 m2 Setzlinge gepflanzt und gepflegt. Diese Bemühungen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinaus gehen, wurden seitens LOCMASTA für die Kompensation des Waldes, der sich am Areal befand, getätigt. Demnächst unterstützt eine über 1.000 m2 große Photovoltaikanlage den Anspruch zur größtmöglichen Umweltverträglichkeit des Unternehmens. Ebenso steht die Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Betrieben, die auch im Zuge der Eröffnung eingebunden werden, im Fokus. Das Unternehmen möchte in den nächsten Jahren bis zu 20 weitere Arbeitsplätze in der Region schaffen. Dabei plant LOCMASTA auch Lehrlinge auszubilden.



Rückfragen & Kontakt:

Putz & Stingl GmbH

Nina Witti, MSc

Chief Operating Officer | Gesellschafterin

Externe Medienbetreuung LOCMASTA



Badstraße 14a, 2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 699-1234-24-34

E-Mail: witti @ putzstingl.at