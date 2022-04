Professionelle Unternehmenskommunikation: Stadt Graz unterstützt universitäre Ausbildung

Graz (OTS) - In Zusammenarbeit mit der Stadt Graz ruft UNI for LIFE, die Weiterbildungsinstitution der Universität Graz, den neuen Universitätskurs „Unternehmenskommunikation" ins Leben. Stipendien mit bis zu 70% des Kursbeitrages sind möglich. Start: 7. Oktober 2022

In der schnelllebigen und vernetzten Mediengesellschaft erweist sich professionelle Unternehmenskommunikation als unverzichtbar. Dabei unterliegt diese selbst einem permanenten Wandel. Die Zahl der Kommunikationskanäle hat sprunghaft zugenommen, während klassische Medien wie Print und Fernsehen sich ebenso elementar verändern. Was Bestand hat, ist die Tatsache, dass Kommunikation keine Glücksache ist.

Kompakte Weiterbildung

Der neue, berufsbegleitende Universitätskurs „Unternehmenskommunikation" umfasst ein Semester und gibt inhaltlich praxisnahe Einblicke in Kommunikationsmodelle, Campaigning und Krisenkommunikation. Die kompakte Weiterbildung findet in Zusammenarbeit mit der Stadt Graz statt und soll Newcomer:innen in der Unternehmenskommunikation ansprechen. Außerdem versteht sich der Universitätskurs als Zusatzkompetenz für NGOs, Studierende, Informationsbeauftrage oder Start-ups, die an guter Kommunikation in Unternehmen interessiert sind und mit universitärem Background aktiv an Corporate Communication schrauben möchten. Alle angemeldeten Teilnehmer:innen des Universitätskurses kommen in den Genuss eines Stipendiums. Es können maximal bis zu 70% des Kursbeitrages gefördert werden.

Jetzt informieren: 28. April 2022, 17.00-17.30 Uhr

Kostenlose Online Infosession zum Universitätskurs „Unternehmenskommunikation" im Rahmen der Online Infodays von UNI for LIFE.

Facts im Überblick

Dauer: 1 Semester (10 Blöcke), berufsbegleitend

Umfang: 9 ECTS

Unterrichtszeiten: freitags nachmittags und samstags ganztags

Kosten: EUR 2.900, - (förderbar über Stipendien für jede:n Teilnehmer:in)

Ort: Universität Graz

Abschluss: Universitätszertifikat

Nächster Starttermin: 7. Oktober 2022

Anmeldeschluss: 4. September 2022

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Martin Eigler

Abteilung für Kommunikation

Kommunikationsmanagement

Stadt Graz

Hauptplatz 1, 8011 Graz

Tel.: 0316 872-2407

Mobil: 0664 60 872-2407

martin.eigler @ stadt.graz.at