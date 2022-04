Die neue BMW 7er Reihe

Technologie und Exklusivität in einer neuen Dimension.

Salzburg (OTS) - BMW führt das Luxussegment in eine neue, von Innovationen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung geprägte Ära. Mit der neuen BMW 7er Reihe schafft der weltweit erfolgreichste Hersteller von Premium-Automobilen zukunftsweisende Möglichkeiten, Freude am Fahren, einzigartigen Reisekomfort und ein digitales Erlebnis auf höchstem Niveau zu genießen. Das Highlight: Der vollelektrische BMW i7. Die erste vollelektrische Luxuslimousine weltweit mit einer Reichweite von mehr als 600 Kilometern.

Wichtig und gut für Österreich: Das Gehäuse für den Elektroantrieb des BMW i7 kommt exklusiv aus Steyr! Hier wird das Aluminium-Gussteil präzise und ressourcenschonend gefertigt und sorgt für einen effizienten, langlebigen Antrieb.

Weitere Informationen zur BMW 7er Reihe finden Sie im BMW Pressclub.

Rückfragen & Kontakt:

BMW Group in Österreich

Michael Ebner

Leiter Kommunikation Österreich

+43 662 8383-9100

michael.ebner @ bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.at