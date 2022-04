Schulze Personalservice und Werkstoffprüfung GmbH wird Teil der TÜV AUSTRIA Group

TÜV AUSTRIA-Tochtergesellschaft TPA KKS Deutschland übernimmt hessischen Werkstoffprüfungsspezialisten für Dienstleistungen im Bereich zerstörende und zerstörungsfreie Prüfung.

Wien/Waldkraiburg (OTS) - Mit der Übernahme von Schulze Personalservice und Werkstoffprüfung baut TÜV AUSTRIA seine Prüfkompetenz und das Dienstleistungsportfolio in der Werkstofftechnik in Deutschland erneut aus. Der Geschäftsbereich bei TÜV AUSTRIA ist in Deutschland neben Bayern auch in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt präsent. Für Kund_innen des Unternehmens aus Schaafheim bei Darmstadt eröffnen sich durch die Aufnahme in die österreichische Unternehmensgruppe mit einem vernetzten Dienstleistungsangebot an Standorten in mehr als 30 Ländern wesentliche Wettbewerbsvorteile. Gleichzeitig profitieren TÜV AUSTRIA-Kund_innen künftig von der Expertise des erweiterten TPA KKS-Teams.

„Der Kauf entspricht unserer derzeitigen strategischen Ausrichtung, die eine Erweiterung und Stärkung unserer Kompetenz auf dem Gebiet der Werkstoffprüfung in Deutschland vorsieht“, sind sich Karl Bock und Thomas Rabenseifner, Geschäftsführer der TPA KKS Deutschland GmbH, einig.

TÜV AUSTRIA: Marktführer in der Werkstoffprüfung

Die TÜV AUSTRIA Group ist ein führender Dienstleister bei zerstörender und zerstörungsfreier Werkstoffprüfung (ZP/ZfP) und expandierte bereits 2018 den Geschäftsbereich mit der Leverkusener TÜV AUSTRIA Tecnotest im Rheinland, 2020 folgte das Magdeburger Werkstoffprüfunternehmen Rothenseer Werkstoffprüfung (RWP).

Zudem liefern international die TÜV AUSTRIA-Unternehmen METALogic, Korrosionsschutzspezialist in Belgien und in der Türkei TÜV AUSTRIA Sila Kalite für Kund_innen und Partner_innen höchste Werkstoff-Prüfkompetenz.

