"Tischlein deck dich": Kulinarische Tafel-Runden an außergewöhnlichen Plätzen am Millstätter See in Kärnten

Im Bonsaigarten, auf dem Wasser oder auf der Alm: Wo möchten Sie dinieren? Die kulinarischen Tafeln rund um den Millstätter See entführen zu besonderen Plätzen. Ein Genuss für alle Sinne.

Millstätter See in Kärnten (OTS) - Ab Ende April bis Anfang November verwandelt sich so mancher Logenplatz rund um den Millstätter See in einen “kulinarischen Tafelplatz". Mit Liebe zum Detail wird an außergewöhnlichen Schauplätzen - direkt am Wasser oder hoch auf dem Berg - die Tafel gedeckt. Standen bisher die Tafel-Runden ganz im Zeichen des Herbstes, kann man heuer erstmals ein erweitertes Kulinarik-Angebot den ganzen Sommer über buchen.

Im Konzept der kulinarischen Tafeln spiegelt sich wider, was die Region auszeichnet: faszinierende Naturerlebnisse, besondere See- und Bergberührungen, südlicher Charme und nachhaltige, authentische Landwirtschaft ganz im Sinne des Slow Food Gedankens.

Welche Tafel darf es sein?

Wer die Alm liebt, nimmt an der Alm-Tafel auf der Millstätter Alpe Platz. Auf der Wanderung zum Granat-Tor erzählt Bio-Bauer Franz Glabischnig von Mythen und Legenden, die Bedeutung der Granatsteine, die den Weg säumen, und das Sennen am “Nock”.

Der Stein der Liebe, der Granat, ist auch bei den Granat-Tafeln einer der Hauptakteure. Küchenchef Emanuel (Mani) Stadler sorgt nicht nur für raffinierte Gaumenfreuden rund um den Karfunkelstein: Er entführt seine Gäste in die Erlebniswelt Granatium zu einer exklusiven nächtlichen Führung.

“Der Geist des Zen” wird im Bonsaimuseum von Günther Klösch geweckt, wenn der Hausherr durch seinen japanischen Garten führt. Die Gäste tauchen in die japanische Tischkultur ein und genießen neben typischer Kulinarik eine NODATE Teezeremonie.

Wessen Herz für Sonnenauf- und untergänge schlägt, wählt die Sonnenaufgangsfahrt auf den Sportberg Goldeck oder ein 5-Gang-Menü mit Showkoch Marco Krainer am Sternenbalkon - ein Logenplatz, der unvergessliche “Sonnenspiele” verspricht.

Wie wäre es mit einem humorvollen Abend an Bord der “Seenixe” mit Comedian Timo Klösch oder magischer Unterhaltung mit Illusionist Dominik Pacher? Für welche Tafel man sich auch immer entscheidet, jede einzelne hat ihren Charme. In diesem Sinne: Vorhang auf für die kulinarischen Tafel-Runden 2022.

Infos und Buchung: www.millstaettersee.com/tafeln

Kulinarischer Natur-Aktiv-Urlaub Erleben Sie entspannte Tage mit unvergesslichen See- und Bergberührungen am Millstätter See. Das Juwel in Kärnten.

