High-End Massenspektrometer für die IMC FH Krems

Krems (OTS) - Am Institute Krems Bioanalytics der IMC Fachhochschule Krems freut sich das Team über eine neue Errungenschaft, die Forschungsprojekte auf ein neues Level hebt: Die Fachhochschule hat ein hochmodernes Massenspektrometer erworben, das – gekoppelt an eine Stiftungsprofessur des Landes Niederösterreich von DI Dr. Franz Herzog – vor allem für die quantitative und qualitative Charakterisierung von Immunreaktionen gegen Biotherapeutika und Impfstoffe eingesetzt wird.

Der Aufbau der innovativen Technologieplattform „Clinical Proteomics Krems“, in der mit hochauflösender Massenspektrometrie neueste Proteomik-Technologien etabliert und für die patientenspezifische Analytik in klinischen Studien entwickelt werden, steht im Fokus der Stiftungsprofessur. Die IMC Fachhochschule Krems hat durch die Schaffung des Forschungsinstituts Krems Bioanalytics (IKB) am Technologie- und Forschungszentrum der Ecoplus in den letzten Jahren bereits eine Kernkompetenz auf dem Gebiet der Immunogenität von biologischen Therapeutika und Vakzinen entwickelt. Durch die Stiftungsprofessur soll die technologische Expertise in diesem Forschungsbereich massiv ausgebaut und um den Schwerpunkt Biomarker erweitert werden. Zentrales Instrument für diesen Ausbau ist eines der leistungsstärksten Massenspektrometer, das von der IMC FH Krems kürzlich erworben wurde.

Goldstandard in der Massenspektrometrie

Die neue Orbitrap Eclipse ist das derzeit modernste Massenspektrometer für die Proteinanalyse. Es ist maßgeschneidert für einen Forschungs- und Entwicklungsstandort, da es die flexible Analyse verschiedenster Moleküle mit unterschiedlichsten Methoden und hoher Sensitivität und Auflösung unterstützt. „Zusätzlich zum breiten Spektrum an Proben ermöglicht die Orbitrap-Eclipse-Plattform die Kombination verschiedenster Trennungs-, Fragmentierungs- und Massenbestimmungstechniken und erlaubt somit die Etablierung maßgeschneiderter Analysestrategien für spezifische Problemstellungen. Diese technische Flexibilität wie auch die Breite an möglichen Analyten macht die Orbitrap Eclipse zu einem einzigartigen Massenspektrometer für den Forschungs- und Entwicklungsbetrieb“, ist Franz Herzog hörbar begeistert.

Starkes Forschungsprofil der IMC FH Krems

Die IMC Fachhochschule Krems hat in den letzten Jahren bereits eine Kernkompetenz entwickelt. Franz Herzog dazu: „Durch die Massenspektrometrie soll die technologische Expertise in diesem Forschungsbereich massiv ausgebaut und in den Schwerpunkten 'Impfstoffe' und 'Biomarker' erweitert werden.“ Durch die wissenschaftliche Bearbeitung dieser Themenfelder ergeben sich daher attraktive Möglichkeiten für Kooperationen mit Biotech- und Pharmafirmen sowie mit akademischen Einrichtungen. Derartige Analysemethoden werden beispielsweise weltweit im Zuge der COVID-19-Pandemie eingesetzt, insbesondere um die Interaktion des Virus mit dem Zielgewebe zu verstehen und um die Aktivierung von Immunzellen sowie die Antikörperbildung während einer Infektion zu charakterisieren.

Die Etablierung der neuen „Clinical Proteomics Krems“ Technologieplattform stellt sowohl die umfassende Integration von Lehre und Forschung als auch die nachhaltige Stärkung des Forschungsprofils der IMC Fachhochschule Krems und des Biotechnologiestandortes Krems sicher. Das IKB reiht sich mit dem Erwerb des Massenspektrometers in die Riege renommierter Forschungseinrichtungen in Österreich ein, die über High-End Geräte wie dieses verfügen.

Über Franz Herzog

DI Dr. Franz Herzog leitet das Labor für biomedizinische Massenspektrometrie am Institute Krems Bioanalytics (IKB) der IMC FH Krems. Herzog hat an der Universität für Bodenkultur in Wien Biotechnologie studiert und promovierte am Research Institute of Molecular Pathology (IMP) in Molekularbiologie mit einer Arbeit über die Regulation der Zellteilung. An der ETH Zürich entwickelte er als Postdoc im Team von Ruedi Aebersold eine massenspektrometrische Methode zur Charakterisierung von Proteinnetzwerken, die im Wissenschaftsjournal Science veröffentlicht wurde. Als Gruppenleiter am Genzentrum der LMU München nutzte er diese Technologie zur Aufklärung von makromolekularen Komplexen, die die Zellteilung steuern. Seit 2021 forscht und unterrichtet er an der IMC FH Krems.

