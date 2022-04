Seifenfabrik in Graz on the rocks

ABOUT DRINKS - Das Spirituosenfestival kommt am 17.-18. Juni nach Graz

Graz (OTS) - Panta rhei heißt ja bekanntlich alles fließt. Aber ob Heraklit vor über 2.000 Jahren bereits das Spirituosenfestival About Drinks im Kopf hatte, ist fraglich. Als Motto für die Veranstaltung kann es jedenfalls dienen. Immerhin geht es um Drinks aller Art, vor allem um hochprozentige. Im einzigartigen Ambiente der Grazer Seifenfabrik laden dutzende internationale Spirituosenhersteller am 17. und 18. Juni zum Verkosten. Bei guter Musik und toller Stimmung heißt es Gläser hoch und cheers!

About Drinks Graz

Wer Rum, Whisky, Gin und andere hochprozentige Spirituosen liebt ist hier richtig. About Drinks ist das brandneue Spirituosenfestival in Graz. Hier treffen Gleichgesinnte auf flüssige Köstlichkeiten internationaler Hersteller in schicken Gläsern. Es geht um entdecken, genießen, plaudern und sich wohlfühlen. Welches Tonic bringt Gin am besten zum Sprudeln? Was unterscheidet Rum aus Antigua von einem aus Barbados? About Drinks hält was es verspricht und präsentiert die Must Haves der angesagtesten Bars weltweit und die Trends von morgen.

Erlebe die Welt der Spirituosen

About Drinks heißt Party, gute Laune, Stimmung und das gewisse Etwas. Das denkmalgeschützte Areal der Grazer Seifenfabrik verzaubert und inspiriert Besucher*innen und Hersteller*innen gleichermaßen. Also aufgepasst, mit etwas Glück wird man hier vielleicht Zeuge, wie ein neuer Drink entsteht, der von Graz aus, die Bars dieser Welt erobert. Bei About Drinks können Gäste einen Blick über den Rand vom Glas wagen und die ganze Welt der Spirituosen entdecken.

Tickets sichern!

Der Vorverkauf für ABOUT DRINKS – Das Spirituosenfestival ist bereits gestartet. Vorverkaufstickets sind online unter www.about-drinks.at/tickets erhältlich, sowie in allen öticket Vorverkaufsstellen. Neben Einzelkarten werden auch Gruppentickets (5+1 gratis) angeboten.

Website: www.about-drinks.at



Tickets Jetzt Tickets kaufen

Rückfragen & Kontakt:

Sophie Schattschneider

+43 (0)660 988 18 90

s.schattschneider @ hsg-events.at