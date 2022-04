Notfallmedizin 2022

Der 10. Kongress der Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin 21.-23.04.2022

Graz (OTS) - Notfallmedizin, quo vadis?! - Das Motto, dem sich „Notfallmedizin 2022“, der 10. Kongress der Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin, auch dieses Jahr wieder verschrieben hat. Nach einer coronabedingten Pause werden sich von kommendem Donnerstag, dem 21.3., bis Samstag, den 23.4.2022, im Tagungszentrum des Messe Congress Graz insgesamt etwa 1000 Menschen zum Erfahrungsaustausch und zur Wissensweitergabe über aktuelle Themen der Notfallmedizin einfinden. Damit stellt der zweijährlich stattfindende Kongress der AGN den mit Abstand größten Notfall-Kongress Österreichs dar und gehört inzwischen auch zu den größten Kongressen in diesem Themenbereich im deutschsprachigen Raum.

Ein erstes spannendes Highlight verspricht bereits die, von der ORF-Moderatorin Dr. Christine Reiler moderierte Veranstaltung „Quo vadis, Notfallmedizin?“ im Anschluss an die Kongresseröffnung (Donnerstag, 21.4, 18 Uhr) zu werden. Die Zeit steht nicht still, und so wird auch hier versucht neue Wege zu gehen. Das Publikum wird aktiv durch Einsatz moderner Medientechnik in den Diskussionsprozess miteinbezogen und kann so zum „Mitgestalter“ der Notfallmedizin der Zukunft werden.

Zahlreich ExpertInnen aus dem In- und Ausland haben sich für dieses Event angesagt. In drei parallellaufenden Vortragsschienen finden sich innovative und topaktuelle Vorträge für alle mit der Notfallmedizin beschäftigten Interessensgruppen – NotärztInnen, RettungssanitäterInnen, Diplompflegepersonal und Medizin-Studierende. Ergänzt wird das Programm durch eine wissenschaftliche Posterausstellung, den „Sim Stars“-Bewerb, bei dem sich unterschiedliche Teams in notfallmedizinischer Praxis vor Publikum messen können. Neben zahlreichen Workshops gibt es eine umfassende Industrieausstellung führender Unternehmen sowie informelles Netzwerken beim „Come together“ am Freitagabend. Auch heuer wieder wird der Kongress der AGN nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Meetings ausgerichtet.

Die Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin (AGN) ist die 1988 gegründete unabhängige steirische Fachgesellschaft für alle notfallmedizinischen und rettungsdienstlichen Angelegenheiten mit Sitz in Graz. Obwohl ursprünglich regional ausgerichtet, erstrecken sich die Aktivitäten und Kongresse der AGN bereits seit langem weit über die steirischen Landesgrenzen hinaus auf ganz Österreich und teilweise auch das benachbarte Ausland.

Programm und Details: www.agn.at/kongress

