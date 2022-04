win2day wird Titelsponsor der Basketball Superliga und unterstützt die 3x3 EM in Graz

Mit der win2day Basketball Superliga in die entscheidende Phase der Meisterschaft

Wien (OTS) - win2day, die Spieleseite der Österreichischen Lotterien, komplettiert ihr Sponsoring-Portfolio mit der Übernahme des Titelsponsorings der höchsten Spielklasse des heimischen Herren-Basketballs. Mit der win2day Basketball Superliga, die noch während der laufenden Saison mit Beginn der Playoffs einen neuen Namen erlangt, kommt der letzte noch fehlende Stein zum Engagement des Unternehmens im Basketballsport dazu.

Zudem übernimmt win2day als Hauptsponsor der von 9. bis 11. September 2022 in Graz stattfindenden 3x3 Europameisterschaft auch in dieser dynamischen, urbanen und mittlerweile olympischen Spielform des Basketballs eine tragende Rolle. „Basketball ist ein Hochleistungssport und auch in der Variante 3x3 ein super Betätigungsfeld. Wir sehen einen großen Fit zwischen dem, was wir als Marke bieten können – nämlich eine große Plattform – und dem Sport, der ein tolles Produkt darstellt, das wir auch mit vermarkten wollen“, so Georg Wawer, Managing Director win2day.

Im Rahmen eines großen Sportsponsoring-Pakets, das gemeinsam mit dem Sportrechtevermarkter LAOLA1 geschnürt wurde, konnten bereits Partnerschaften mit der win2day Basketball Damen Superliga, den Herren- und Damen-Nationalteams sowie der Rollstuhlbasketball-Liga eingegangen werden. „Damen, Herren. Nationalteam, Superligen. Halle, Outdoor. 5 gegen 5, 3x3. Das Portfolio von Basketball Austria ist so vielfältig – und wir sind extrem stolz, dass uns ein ebenso vielfältiges Unternehmen wie win2day in all unseren Bereichen unterstützt. Mit einem derart starken Partner im Rücken freuen wir uns umso mehr auf die anstehenden Playoffs der win2day Basketball Superliga und auf die 3x3 Europameisterschaft in Graz“, ergänzt Gerald Martens, Präsident Basketball Austria.

Über win2day

win2day ist die erste und einzige Adresse für konzessioniertes Online-Glücksspiel in Österreich. Von Ass-Poker bis Zero-Spiel, von American Roulette bis Zahlenlotto, von Ankick bis zweite Halbzeit – win2day bietet Online-Spiel- und Wettvergnügen von A bis Z und vereint Casino Spiele, Poker Room, Bingo Room, klassische Lotterie Spiele, Virtual Games sowie Sportwetten auf einer einzigen Spieleseite.

win2day ist das Online-Spielangebot der Österreichischen Lotterien, die vom Bundesministerium für Finanzen die einzige Konzession zur Durchführung von Elektronischen Lotterien erhalten haben.

Vertrauen, Sicherheit und Spielerschutz

Das Vertrauen der Userinnen und User spielt für win2day eine entscheidende Rolle. win2day ist sich seiner Verantwortung bewusst und nimmt diese sehr ernst. So stehen Sicherheit bei der Spielabwicklung und der Gewinnauszahlung als auch im Datenschutz im Fokus. Und zum anderen genießen Jugendschutz und der Schutz vor übermäßiger Spielleidenschaft höchste Priorität.

Foto zum Download finden Sie unter:

https://bit.ly/win2day-sponsoring-für-österreich

