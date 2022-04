Skateboard Raffle für den Ute Bock Verein

Skateboard Club Vienna sammelt Spenden für den Ute Bock Verein

Wien (OTS) - Die Bilder und Videos aus dem Ukraine-Krieg machen fassungslos. Zerstörte Häuser und Städte, Menschen, die um ihre verstorbenen Angehörigen und Freunde trauern und Millionen von Menschen, die nun vor dem Krieg fliehen müssen.

Mit einem Skateboard-Raffle will der Skateboard Club Vienna einen kleinen Beitrag leisten und mit dessen Erlös den Ute Bock Verein unterstützen. Der Ute Bock Verein ist eine unabhängige Hilfsorganisation für Geflüchtete in Österreich und bietet seit mehr als 20 Jahren Hilfe und Obdach für geflüchtete Menschen in Wien - dieser Tage vor allem für geflüchtete Menschen aus der Ukraine.

Das Skateboard Raffle

Sieben Künstler*innen aus der Wiener Skateboard-Szene haben sich bereit erklärt, sieben Skateboards zu gestalten. Diese einzigartigen Designs werden nun in einer Online-Tombola verlost. Mit dem Kauf eines Loses kann man so der Ute Bock Vereins unterstützt werden. Und mit ein wenig Glück zählt man zu den 7 Gewinner*innen der Verlosung.

Die Lose sind erhältlich von Sonntag, 17.05.2022 00:00 bis Sonntag, 01.05.2022 00:00. Die Ziehung der Gewinner erfolgt am Montag, 02.05.2022.

Das Ziel

Bei einer Solidaritätsveranstaltung im DIY Skatepark St. Marx konnte der Skateboard Club Vienna bereits mehr als 3.500 € durch Spenden sammeln. Ziel ist es, mit dem Online-Raffle noch 1.500 € mehr zu sammeln, um dem Ute Bock Verein insgesamt 5.000 € überreichen zu können.

Mehr Informationen und Beiträge zur Bewerbung der Spendenaktion finden sich auf Instagram und Facebook.

Rückfragen & Kontakt:

Skateboard Club Vienna

E-Mail: info @ skateboardclubvienna.at

Tel.: 0660 7559539

Website: https://skateboardclubvienna.at/