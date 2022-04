INFORM übernimmt die Produktion der Stimmzettel für Kenia

INFORM, ein Mitglied der AUSTRIACARD HOLDINGS Gruppe, hat einen Vertrag über die Lieferung von Stimmzetteln für die Wahlen in der Republik Kenia unterzeichnet.

Koropi, 19.04.2022 (OTS) - Es handelt sich dabei um einen dreijährigen Rahmenvertrag mit einem Budget von 28 Millionen Euro und einer geschätzten Anzahl zu produzierender Wahlzettel von über 120 Millionen.

Die Teilnahme an dieser öffentlichen Ausschreibung ist eng an die Gruppenstrategie geknüpft - Aktivitäten auf neue Märkte auszudehnen und somit das vorhandene Know-how und die produktive Infrastruktur im Bereich des Sicherheitsdrucks einzusetzen.



Das Projekt bezieht sich auf die Produktion von Stimmzetteln basierend auf den höchsten Sicherheitsstandards, inklusive Spezialverpackungen und Lufttransport sowie die Bereitstellung eines Nachverfolgungsprozesses, um eine sichere Lieferung in jeden Wahlkreis zu gewährleisten.



Das oben erwähnte Projekt der Stimmzettelproduktion ist in die Kategorie der Sicherheitsformulare einzuordnen, in der INFORM über eine hohe Spezialisierung und nachgewiesene langjährige Erfahrung verfügt. Dies führte nach einer umfangreichen technischen Auswertung dazu, dass dieses Projekt an INFORM vergeben wurde, obwohl man mit mehreren Unternehmen von internationalem Rang und relevantem Know-how konkurrierte.



Über INFORM



INFORM (LYK.ATH) wurde 1897 gegründet und ist seit 1994 an der Athener Börse notiert. INFORM bietet Produkte und Dienstleistungen für die sichere Verwaltung von Dokumenten und Informationen an, wobei es gleichzeitig durch Innovationen, hochspezialisierten Lösungen für die digitale Transformation von Unternehmen und Organisationen anbietet. Das Unternehmen beschäftigt 520 Mitarbeiter und verfügt über vier Produktionsstätten in Griechenland, Rumänien und Albanien und nimmt eine führende Position auf den Märkten Mittel- und Osteuropas im öffentlichen und privaten Sektor ein.



INFORM ist Mitglied der AUSTRIACARD HOLDINGS, einer österreichischen Hoch-Informationstechnologie-Gruppe im Bereich Hardware Embedded Security, die 1.400 Mitarbeiter beschäftigt und mit drei Divisionen AUSTRIACARD/TAG, INFORM und NAUTILUS in den Bereichen Digital Security (Sichere Datenverwaltung), Informationsmanagement (Informationsmanagement) sowie IoT (Internet of Things) fungiert.The AUSTRIACARD HOLDINGS Group has a very strong pan-European business footprint, from the United Kingdom to Greece and Turkey, with eight production facilities and seven personalization centers in Europe, as well as two additional personalization centers in South America and the USA, which allows serving its customers, wherever they are, in the best possible way. In 2021, at a pro-forma level, the Group achieved a consolidated turnover of 200 million euros.

