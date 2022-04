Die Schönheit der Energie: BLUETTI wurde mit zwei iF Design Awards 2022 ausgezeichnet

Berlin (ots/PRNewswire) - BLUETTI ist stolz, bekannt zu geben, dass seine neuesten Powerstationen AC200MAX und EB55 den iF Design Award 2022 in der Kategorie Gebäudetechnologie gewonnen haben.

Der iF Design Award ist einer der renommiertesten Designpreise der Welt. Er wird vom International Forum Design in Deutschland verliehen, das seit 1953 die innovativsten Produkte der Welt bewertet und darauf achtet, dass sie sowohl Ästhetik als auch Funktionalität miteinander verbinden. Die diesjährige Jury des iF Design Award setzt sich aus 132 renommierten Designexperten aus über 20 Ländern zusammen. Sie sind dazu berufen, jeden einzelnen Beitrag im Hinblick auf Idee, Form, Funktion, Differenzierung und Wirkung zu bewerten.

Als eine der leistungsstärksten tragbaren Powerstationen auf dem Markt ist die AC200MAX seit seinem Debüt ein echter Hit. Mit einem 2048 Wh LiFePO4-Akkupack hält sie bis zu 3.500 Zyklen durch, bevor sie auf 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität sinkt. Dazu kommen ein 2.200 W Sinus-Wechselrichter und schnellere Solar- und AC-Ladeoptionen.

Die AC200MAX kann auch innerhalb von zwei Stunden aufgeladen werden, wenn sie mit maximal 900 W Solar- und 500 W Wechselstrom aufgeladen wird. Außerdem ist es sehr einfach, über die intuitive BLUETTI App darauf zuzugreifen und sie zu überwachen.

Was hebt die EB55 von ihren Pendants in ähnlicher Größe ab? Sie verfügt über einen 700 W Wechselrichter mit einer Kapazität von 537 Wh und bietet 200 W AC und 200 W Solareingang, zusammen mit einem kabellosem 15-W-Ladeteil sowie genügend Ausgänge, um mehr als 10 Geräte gleichzeitig mit elektrischer Energie zu versorgen.

„Wir freuen uns sehr, den iF Design Award 2022 gewonnen zu haben. Nicht nur unser Team hat geniale Ideen eingebracht, sondern wir sind auch sehr inspiriert von unserer Anwender-Community, deren Feedback und Ideen BLUETTI jeden Tag besser und besser machen, sie sind die wahren Helden", sagte James Ray, Chief Officer of Product bei BLUETTI. „Jetzt sind AC200MAX und EB55 preisgekrönte Produkte. Das zeigt, dass unsere Bemühungen und unser Enthusiasmus belohnt worden sind, aber wir werden nicht aufhören, bessere Produkte für die Menschen und den Planeten zu entwickeln."

Informationen zu BLUETTI

Von Anfang an hat BLUETTI versucht, einer nachhaltigen Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich treu zu bleiben und gleichzeitig ein außergewöhnliches umweltfreundliches Erlebnis für jeden und die Welt zu bieten.

Weitere Informationen:

https://www.bluettipower.eu/ https://www.bluettipower.com/

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Rui Lei,leirui @ bluetti.com

Foto – mma.prnewswire.com/media/1798580/image_1.jpg

Logo – mma.prnewswire.com/media/1712384/a.jpg