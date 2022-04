Helga Krismer: Tierschutzlandesrat Waldhäusls: „Volksbegehren ´Stoppt Lebendtier-Transportqual´ ist Ablenkungsmanöver von Unvermögen

Grüne Landessprecherin sieht Verantwortung bei Tiertransporten bei den NÖ Landesräten

St. Pölten (OTS) - Das heute medial von Landesrat Waldhäusl angekündigte Volksbegehren „Stopp Lebendtier-Transportqual“ sieht die Grüne Landessprecherin Helga Krismer als reines Ablenkungsmanöver des zuständigen Landesrates in der NÖ Landesregierung: „Gottfried Waldhäusl will hier von dem Chaos in seiner Asylpolitik ablenken und den medialen Fokus auf ein Volksbegehren legen, obwohl er selbst für Tierschutz zuständig ist. In der Proporz-Landesregierung ist VP-LH-Stv. Stephan Pernkopf für Landwirtschaft und Veterinär zuständig, SP-LH-Stv. Franz Schnabl für Straßenverkehr und Waldhäusl selbst für Tierschutz. Es sollten alle drei im Sinne des Tierwohls arbeiten, so die Oppositionsführerin.

Helga Krismer ist promovierte Tierärztin und hat vor einiger Zeit einen Skandal Tiertransportskandal von Kälbern innerhalb Österreichs zur Anzeige gebracht. „Von LR Waldhäusl und Partnern in der NÖ Landesregierung habe ich dazu bis heute nichts gehört“, so die Grüne Tierschützerin.





Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at