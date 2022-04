Lisa Pac am 22. April als Gastjurorin bei „Starmania 22“ in ORF 1

„Starmaniacs“ singen in fünfter Finalshow ab 20.15 Uhr vor der Wiener Musikerin

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 22. April 2022, sitzt Sängerin, Songwriterin und Producerin Lisa Pac bei der fünften Finalshow live ab 20.15 Uhr in ORF 1 im dritten „Starmania 22“-Jury-Sessel. Die Wienerin, deren Songs im Internet millionenfach gestreamt werden, beurteilt gemeinsam mit der Fix-Jury, Erfolgssänger und „Amadeus“-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli, die Performances der sechs „Starmaniacs“, die nach wie vor im Rennen um den Titel „Star des Jahres“ sind. Was dieser mitbringen muss, weiß Lisa Pac – sie wurde in London ausgebildet und hat Konzerte in vielen Ländern Europas gespielt. Welche vier Kandidatinnen und Kandidaten eine Runde weiterkommen, verrät Moderatorin Arabella Kiesbauer nach den Auftritten. Unterstützung erhält sie auch in der fünften Finalshow von Ö3-Star und Kommentator Philipp Hansa.

Lisa Pac komplettiert am 22. April „Starmania 22“-Jury-Trio

Sie bringt frischen internationalen Sound zu „Starmania 22“:

Sängerin, Songwriterin und Producerin Lisa Pac hat bereits als Support der britischen Kultrockband Babyshambles gespielt, ist quer durch Europa getourt und kann auf Spotify mehrere Millionen Streams verzeichnen. Beim diesjährigen „Amadeus“ ist die Wienerin für ihre Debüt-Single „Boring“ als „Songwriter:in des Jahres“ nominiert. Bei „Starmania 22“ beurteilt die leidenschaftliche Live-Musikerin die Auftritte der Kandidatinnen und Kandidaten mit ihrem am Londoner „Institute Of Contemporary Music Performance“ erworbenen Wissen und ihrer Expertise über das internationale Musikbusiness. Lisa Pac: „Ich freue mich besonders auf meinen Einsatz als Gastjurorin, weil ich damals, als ‚Starmania‘ ins Leben gerufen wurde, schon immer mitgefiebert und die Kandidatinnen und Kandidaten bewundert habe. Das hat meinen Wunsch, Sängerin und Songwriterin zu werden, nochmal richtig verstärkt! Als Jurorin werde ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen. Der erste Eindruck und das „Overall Feeling“ einer Performance zählen - und genau das werde ich versuchen zu bewerten und den Kandidatinnen und Kandidaten so gut wie möglich mitzuteilen.“

Jury-Trio mit Josh. und Lili Paul-Roncalli

Der vielseitige Musiker Josh. kennt die Spielregeln des Musikbusiness und weiß, worauf es ankommt, um sich als Musiker von anderen abzuheben. Er hat mit zwei Alben und zahlreichen Hit-Singles bereits mehrfach bewiesen, dass er den Nerv des Publikums trifft. Dank seiner Live-Erfahrung auf den größten Bühnen Österreichs und Deutschlands kann er kompetent und unverblümt beurteilen, was einen gelungenen Gesangsauftritt ausmacht. Weltklasse-Artistin und Model Lili Paul-Roncalli ist im Rampenlicht aufgewachsen. Egal ob in der Zirkusmanege, vor den TV-Kameras oder auf Social Media – sie weiß, was eine gelungene Performance ausmacht und wie sich die frischen „Starmaniacs“ am besten in Szene setzen, um das Publikum zu begeistern. Mit Hilfe ihrer Expertise gibt sie wertvolle Tipps zur Bühnenpräsenz, Ausstrahlung und Gesamterscheinung der Kandidatinnen und Kandidaten auf deren Weg zum „Star des Jahres“.

„Starmania 22“ online und in den sozialen Netzwerken

Das multimediale Online-Package auf starmania.ORF.at und TVthek.ORF.at liefert von täglichen News über exklusive Storys, Interviews und Fotostrecken bis zu umfassenden Live-Streams und Video-on-Demand-Angeboten alles, was das Fanherz begehrt. Der ORF TELETEXT berichtet in seinen Magazinen „Leute“ und „Kultur und Show“ über die ORF-Castingshow. #Starmania22: Auf den ORF-Social-Media-Accounts gibt es zahlreiche Infos zur Show und zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Neben den ORF-Facebook-Seiten (@ORF sowie @ORF1) und den ORF-Instagram-Accounts (@ORFstarmania, @ORF und @echt.orf1) bietet auch auf TikTok ein eigener Channel (@ORFstarmania) zahlreiche Inhalte ganz im Stil der Social-Media-Plattform.

„Starmania“-Revival auf Flimmit

Flimmit zeigt mit den Final-Shows aller bisherigen Staffeln ein Wiedersehen mit den Gewinnerinnen und Gewinnern Michael Tschuggnall, Verena Pötzl, Nadine Beiler, Oliver Wimmer und Anna Buchegger sowie den beiden legendären Zweitplatzierten und heutigen Austro-Stars Conchita Wurst und Christina Stürmer. Und welcher Grundstein für eine erfolgreiche Musikkarriere mit einer Castingshow-Teilnahme gelegt werden kann, zeigen darüber hinaus die Dokumentationen „Conchita – Unstoppable“ und „Conchita – Queen of Austria“, die ebenfalls auf Flimmit (www.flimmit.at) abrufbar sind.

