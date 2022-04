Torry Harris gewinnt DevOps Excellence Award für das beste AIOps

New York, Bristol, England und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Torry Harris Integration Solutions (THIS), ein anerkannter Marktführer in den Bereichen Integrationsstrategie, API-Verwaltung und -Lieferung, gab heute den Gewinn des diesjährigen DevOps Excellence Award für '4Sight' bekannt - ein auf AIOps/MLOps basierendes Analyse- und Vorhersagetool. 4Sight kann das Problem fragmentierter Daten lösen und sich auf entstehende Muster konzentrieren, um Anomalien im gesamten Betrieb zu erkennen.

4Sight ist API-gesteuert und kann mit jeder Datenquelle (Protokolle, Datenbanken, Streaming-Daten usw.) arbeiten, um den Benutzern intelligente Einblicke zu geben. Das Framework generiert Widgets, die in jede bestehende Anwendung eingebettet werden können und so nahtlos Analyse- und Vorhersagefunktionen in eine Anwendung einbringen. Die hochgradig konfigurierbaren Modelle für maschinelles Lernen ermöglichen den Einsatz für verschiedene Zwecke, einschließlich AI-Ops und Ereignisprognosen.

Die DevOps Excellence Awards von Computing stellen herausragende Leistungen von Unternehmen, Persönlichkeiten und Lösungen vor, die DevOps-Methoden erfolgreich angewendet haben. Es gibt viele Wege zu einer DevOps-Kultur, und diese Auszeichnungen sollen das Beste jedes Unternehmens, jedes Teams, jedes Einzelnen, jedes Produkts und jedes Tools auszeichnen und feiern.

Shuba Sridhar, VP - Strategic Initiatives bei Torry Harris, sagt: „Wir freuen uns, 4Sight der DevOps-Community vorzustellen und durch die DevOps Excellence Awards Anerkennung dafür zu erhalten. 4Sight wird von vielen Kunden als KI/ML-gesteuertes operatives Analysetool eingesetzt. Es wird für die zentrale Protokollanalyse mit Daten aus Protokolldateien der gesamten Integrationsplattform verwendet."

„Wir verbessern ständig die Funktionen von 4Sight, um es branchenspezifischer und benutzerfreundlicher zu machen, mit einer reichhaltigen Benutzererfahrung," fügt sie hinzu.

Torry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Geschäfts-, Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Seit über zwei Jahrzehnten konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Lösungen in den Bereichen Integration für digitale Aktivierung, digitale Marktplatzdienste und API-Management für den gesamten Lebenszyklus, das IoT und die Aktivierung digitaler Ökosysteme. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in New Jersey (USA) und betreibt Entwicklungszentren im indischen Bengaluru. Weiterhin unterhält es Niederlassungen in Bristol und Slough (beide Vereinigtes Königreich), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München und Paris. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.torryharris.com

