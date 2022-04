FPÖ – Berger: Schon wieder Migranten-Massenschlägerei in Favoriten

FPÖ-Obmann fordert Ausweisung von illegalen Migranten, mehr Polizei im Bezirk und Alkoholverbot am Keplerplatz

Wien (OTS) - „Und täglich grüßt das Murmeltier“, kommentiert der Bezirksobmann der FPÖ-Favoriten, LAbg. Stefan Berger, die neuerliche Migranten-Massenschlägerei am Keplerplatz in Favoriten. „Favoriten ist seit Jahren der Hotspot der Migranten-Kriminalität und sowohl SPÖ-Bezirksvorsteher Franz als auch Bürgermeister Ludwig stecken den Sand in den Kopf und lassen die friedlichen Bezirksbewohner im Stich. Statt diese Gfraster (O-Ton Bürgermeister Ludwig) endlich des Landes zu verweisen, werden sie im roten Wien mit massenhaft Sozialgeldern verhätschelt und danken diese völlig falsche Toleranz mit noch mehr Radau. Diese Zustände sind nicht mehr länger tragbar“, so Berger.

Berger fordert eine rigorose Ausweisung dieser Kriminellen, mehr Polizei im Bezirk und ein Alkoholverbot am Keplerplatz. „Diesen Migrantenmobs muss mit der vollen Härte entgegengetreten werden. Wir brauchen im Bezirk keine Islamisten und Schlägertrupps. Die SPÖ soll ihr jahrelanges Versagen in der Migrations- und Integrationspolitik endlich eingestehen und sofort gegensteuern“, bekräftigt der FPÖ-Bezirksobmann.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at