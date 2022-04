APA erstellte Leitlinie für verantwortungsvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz

Grundsätze und Richtlinien zur Entwicklung und Nutzung von KI-gestützten Services der Nachrichtenagentur

Wien (OTS) - Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, unsere Welt zu verbessern, birgt aber – wie viele an sich neutrale Technologien – auch Risiken. Die APA hat nun eine interne Leitlinie für die Entwicklung und den Einsatz von KI in eigenen Anwendungen erarbeitet. KI-Systeme, die von Medien z. B. zur automatisierten Contenterstellung oder zu Recherchezwecken im Einsatz sind, sollen damit in sicherer Form, in definiertem Umfang und mit größtmöglicher Transparenz genutzt werden. Die neue Leitlinie stellt damit die ethische, inhaltliche, technologische und rechtliche Grundlage für klar umrissene Anwendungsgebiete künstlicher Intelligenz in der APA-Gruppe dar und dient Redakteurinnen und Redakteuren, KuratorInnen oder DeveloperInnen als zentraler Maßstab für den Umgang mit KI.

Die KI-Leitlinie der APA orientiert sich an den Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI der Europäischen Kommission von 2018 sowie an dem 2021 vorgelegten neuen Rechtsrahmen, der zum Ziel hat, das Konzept einer „vertrauenswürdigen KI“, die dem Menschen dient und menschenzentriert arbeitet, in Europa zu verankern. Die in den Ethik-Leitlinien enthaltenen Grundsätze – Achtung der menschlichen Autonomie, Schadensverhütung, Fairness und Erklärbarkeit – bilden das ethische Fundament für sämtliche aktuellen und künftigen KI-Anwendungen der APA-Gruppe im Produkt- und Servicebereich.

„Die vorliegende Leitlinie stellt sicher, dass die KI-Aktivitäten der APA jetzt und in Zukunft Prämissen wie Transparenz, sauberem Umgang mit Daten sowie höchsten ethischen Standards entsprechen“, betont APA-CEO Clemens Pig. „Gleichzeitig adressieren wir damit auch die Grundwerte der APA als unabhängiger, transparenter, faktenbasierter und zuverlässiger Informationsdienstleister.“

Medienunternehmen stehen permanent im Blickpunkt der Öffentlichkeit und haben eine besondere Vorbildwirkung, heißt es in der Leitlinie, die im Rahmen des durch die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) geförderten Projekts „Visual.Trust.AI“ entstand. In dessen Rahmen entwickelt APA-PictureDesk gemeinsam mit APA-Tech einen zuverlässigen, KI-basierten Personenfilter, um künftig die Motivsuche insbesondere nach Personen öffentlichen Interesses zu erleichtern. In die Leitlinie floss unter anderem auch die Expertise des Forschungsprojekts „AI.AT.Media“ ein, das die APA gemeinsam mit Joanneum Research im Auftrag des Klimaschutzministeriums 2021 durchgeführt hatte. Darin wurden die Nutzung und Potenziale von Artificial Intelligence für Österreichs Medienlandschaft ausgelotet.

Die aktuelle APA-Leitlinie enthält neben Ausführungen, wie die Grundsätze vertrauenswürdiger KI im Medien- und Technologieumfeld der APA umzusetzen sind, auch Richtlinien, wie mit möglichen Spannungen zwischen den Grundsätzen umzugehen ist sowie Angaben, welche Projekte und Bereiche im Unternehmen unter welchen Bedingungen betroffen sind. Die Leitlinie wird laufend evaluiert und somit an künftige Rahmenbedingungen angepasst, seien diese technologischer, rechtlicher oder gesellschaftlicher Natur.

