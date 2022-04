Fachkenntnisnachweis Hubstapler – Staplerschein

Verschiedene Bezeichnungen für den gleichen Sachverhalt – den Staplerschein. Bevor Sie lange über den Namen nachdenken, lohnt es sich jetzt anzupacken, den Staplerschein zu machen.

Staplerschein für Österreich – die umfassende Ausbildung – die anfallenden Kosten

Staplerschein Österreich – Wer? Was? Wie viel?

Aktuelle Themen: FK-V§ 6 Z 2 FÜHREN VON HUBSTAPLERN – Strenge Vorschriften – Fahren ohne "Staplerschein" in Österreich – Staplerschein in Österreich / Fahren ohne "Staplerschein" – Ohne Staplerschein fahren und das Recht / Haftungsfragen.

Das Risiko ohne Staplerschein fahren:

Aufgrund der sich ständig ausweitenden Aufgabengebiete innerhalb der Logistik, nimmt auch die Anzahl, der im Einsatz befindlichen, Hubstapler ständig zu. Fragen zur Haftung in einfacher Sprache abgehandelt.

Vorschriften Staplerführer:

Zum Führen von Hubstaplern dürfen nur solche Arbeitnehmer eingesetzt werden, die eine entsprechende Fachkenntnis durch Zeugnis "Staplerschein" nachweisen. Weiters bedarf das Führen eines Hubstaplers einer schriftlichen od. mündlichen Fahrbewilligung, die vom Arbeitgeber nach Unterweisung über den Inhalt der Betriebsanweisung erteilt werden darf.

Haftungsfragen: die Unfallzahlen und deren Folgeuntersuchungen besagen:

Staplerfahrer-Unfälle werden oft durch mangelhaft geschulte Fahrer oder Fahrer ohne Staplerschein verursacht. Diese Tatsache rückt verschärft die Haftungsfragen ins Blickfeld.

Einfache Sprache "Fahren ohne Staplerschein - Haftungsfragen":

Verbindlich

Um in Österreich einen Hubstapler führen zu dürfen, bedarf es eines eigenen Befähigungsausweises und einer innerbetrieblichen Fahrbewilligung.

Was ist ein Staplerschein.

Der Staplerschein, die korrekte Bezeichnung „Fachkenntnisnachweis - FK-V§ 6 Z 2 FÜHREN VON HUBSTAPLERN“, ist die Berechtigung zum betrieblichen Führen von Gabelstaplern/Hubstaplern und anderen Flurförderzeugen nach strengen nationalen Vorschriften.

Wie viel Kosten entstehen?

Investieren Sie in die betriebliche Sicherheit und Qualifizierung. Je nach Anbieter ab ca. 298 € ist es möglich den Staplerschein inkl. Prüfung zu machen – obligate zusätzliche Kosten wie Anreise, Verpflegung etc. sind nicht im Betrag enthalten und vom Teilnehmer gesondert zu entrichten.

Staplerschein-Ausbildungs-Anbieter

Der Staplerschein kann z. B. zu Top-Konditionen an ausgewählten Orten in Österreich in Gössendorf (Graz Süd), in Brunn am Gebirge (Wien Süd) gemacht, die schriftliche Prüfung kann in mehreren Sprachen z. B. in Kroatisch, Slowenisch, Rumänisch, Englisch, Ukrainisch, Ungarisch) bei Staplerschein Österreich TM (AC Nautik e. U.) abgelegt werden.

