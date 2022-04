Bootsführerschein Kroatien – das ist zu beachten - zahlenmäßig der beliebteste Bootsführerschein der Österreicher für das Meer.

Für das Steuern eines Bootes in der kroatischen Adria ist ein Bootsführerschein – auch als Küstenpatent bezeichnet – unerlässlich und folglich verpflichtend.

Gössendorf (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) - Wenn Bootsfahrer kontrolliert werden und nicht in der Lage sind, einen Führerschein vorzuweisen, dann kann das empfindliche Strafen zur Folge haben. Ausnahmen stellen nur Segelboote dar, die eine Länge von 2,5 Metern nicht überschreiten.

Um in den Besitz des Küstenpatents zu gelangen, ist es erforderlich, erfolgreich eine Prüfung bei einem Hafenamt in Kroatien abzulegen. Der Bootsführerschein – der Boat Skipper B – ist die offizielle Bestätigung dafür, dass die Verwandlung zum „Freizeitskipper“ geglückt ist.

Bootsführerschein Kroatien – ein Must-have-Praxis

Da der Boat Skipper B der Grundschein der Handelsmarine ist, wird ausschließlich die gesamte Theorie zum Führen von Booten gelehrt. Bei der Handelsmarine wird davon ausgegangen, dass die Skipper nach bestandener Prüfung auf einem der Fischerboote, Ausflugsboote, Taxiboote oder einem Frachter anheuern, um die umfassende Praxis zu erlernen.

Da das Prinzip für den privaten Boat Skipper nicht zutrifft, ist die Empfehlung nach bestandener Prüfung unbedingt eine praktische Ausbildung anzuhängen. „Learning bei Doing“ bring durchgehende Erfolge und vor allem Sicherheit für den Skipper und seine Crew. Ergänzt in jedem Fall die gute theoretische Ausbildung durch anwendbare Praxis.

Bootsführerschein Kroatien – der Weg dazu ist nicht schwer

Das in Gössendorf in der Steiermark beheimatete Unternehmen AC Nautik e. U. hat sich darauf spezialisiert, künftige Schiffsführer auf die Bootsführerscheinprüfung vorzubereiten. In erster Linie geht es dabei um das Küstenpatent B, das die Lenkung von Segel- und Motorbooten ohne PS-in kroatischen Hoheitsgewässern erlaubt und in der Regel auch in den übrigen Ländern der Adria Gültigkeit besitzt.



