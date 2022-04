Veranstaltung: IP-Seminar - Unitary Patent

München (ots) - Nach zwei Jahren Pandemie findet das erste hybride IP-Seminar in den WeWork Offices in München statt

Anaqua, führender Anbieter von Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum (engl.: Intellectual Property, kurz: IP), veranstaltet am 27. April 2022 um 14 Uhr gemeinsam mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) ein IP-Seminar zur geplanten Einführung des Europäischen Einheitspatents und des Einheitlichen Patentgerichts. Die erste hybride Veranstaltung seit Beginn der Pandemie wird in den WeWork Offices am Oskar-von-Miller-Ring in München in Präsenz stattfinden und live gestreamt.

Welche Chancen und Risiken birgt das neue Europäische Einheitspatent? Welche Vorteile ergeben sich konkret für den Mittelstand? Diese und viele weitere Fragen werden in Vorträgen von ausgewählten IP-Experten beantwortet und können nach den Präsentationen vertiefend diskutiert werden. Moderiert wird die Veranstaltung von Antje Heuer, Diplom- Physikerin und Patentanwältin bei Beetz & Partner mbB. Nach einer Begrüßung von Achim von Michel, dem Landesbeauftragten für Politik im BVMW Bayern, werden folgende Vorträge stattfinden:

Verfahren im neuen UPC-System - Chancen und Risiken - Konstantin Schallmoser, LL.M., Rechtsanwalt, Preu Bohlig & Partner

Anmelde- und Validierungsoptionen im neuen Patentsystem - Best Practice für nationale und regionale Strategie - Till Gerhard, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing., Patentanwalt, MFG Patentanwälte

Kosten und Nutzen des Einheitspatentsystems für den Mittelstand - Thomas Kimpfbeck, Dipl.-Ing., Dozent und Patentanwalt, Kanzlei KIMPFBECK

"Wir freuen uns sehr, nach knapp zwei Jahren Pandemie zum ersten Mal eine hybride Veranstaltung durchzuführen. Bereits über 100 Anmeldungen zeigen, dass wir mit diesem Event einen wichtigen Bereich der IP thematisieren und dadurch einen intensiven Austausch zwischen IP-Experten in Präsenz und online ermöglichen können", betont Jan Witt von Anaqua.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein Premium-Anbieter von integrierten End-to-End-Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Lösungssuite von Anaqua vereint Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Die IP-Plattform von Anaqua wird von über einer Million IP-Führungskräften, Anwälten, Kanzlei-Fachangestellten, Administratoren und Innovatoren weltweit genutzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf LinkedIn.

Rückfragen & Kontakt:

WORDUP PR

Achim von Michel

Trautenwolfstraße 3

80802 München



Tel: +49(0)89 2 878 878 0

E-Mail: presse @ wordup.de

www.wordup.de