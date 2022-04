Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Tod von Hermann Nitsch

"Wahrhaft einzigartiger Künstler hat uns verlassen"

Wien (OTS) - „Heute hat uns ein wahrhaft einzigartiger Künstler verlassen“, sagt Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Ableben des Malers und Aktionskünstlers Hermann Nitsch. „Seine vielfältige Auseinandersetzung mit Kunst, Ästhetik, Religion und Philosophie hat Hermann Nitschs Werk förmlich durchzogen. Seine Großformate ziehen Menschen in ihren Bann wie es kaum andere Kunstwerke können. Mit den Orgien-Mysterien-Spielen hat Nitsch außerdem die Grenzen des Kunstschaffens neu definiert. Was mich persönlich an Nitsch beeindruckt hat, ist seine Durchsetzungskraft und seine Standhaftigkeit trotz aller Kritik, die ihm vor allem zu Beginn entgegengeschlagen ist“, so Mayer. „Meine Gedanken sind heute bei seiner Frau Rita, seiner Familie und seinen Freunden.“

Hermann Nitsch wurde neben vielen anderen Auszeichnungen 1984 mit dem Kunstpreis für Bildende Kunst und 2005 mit dem Großen Österreichischen Staatspreis geehrt.

