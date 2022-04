Lotto: Fünffachjackpot – 5 Millionen Euro warten am Mittwoch

Sologewinne bei LottoPlus in OÖ und Joker in Vorarlberg

Wien (OTS) - Erstmals nach etwa fünf Monaten und damit erstmals heuer geht es am kommenden Mittwoch um einen Fünffachjackpot bei „6 aus 45“. Zu gut versteckt war offensichtlich das mit mehr als 4 Millionen Euro bestückte Lotto Osternest, es gab am Sonntag zum fünften Mal in Folge keinen Sechser. Damit wartet bei der Ziehung am Mittwoch ein mit rund 5 Millionen Euro gefüllter Pot und damit die Aussicht auf einen diesjährigen Rekordgewinn.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zwei Gewinne. Einer wurde in Oberösterreich per Quicktipp erzielt, der andere in Niederösterreich mit einem Normalschein. Für beide gibt es jeweils rund 83.300 Euro.

LottoPlus

Erneut einen Solo-Sechser gab es bei LottoPlus. Eine Spielteilnehmerin bzw. ein Spielteilnehmer aus dem Mühlviertel in Oberösterreich gewann mehr als 381.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 300.000 Euro.

Joker

Glück und Pech lagen beim Joker nah beisammen und durch die Verteilung auf den äußersten Westen bzw. den äußersten Osten des Landes doch ganz weit auseinander. Glück hatte ein Vorarlberger, der für sein „Ja“ zur richtigen Joker Zahl mehr als 249.000 Euro bekommt. Seinen Sologewinn verdankt er aber auch einem Burgenländer, der sich – bei richtiger Joker Zahl – für das „Nein“ entschieden hatte.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 17. April 2022

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.023.591,52 – 5,0 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 83.279,10 123 Fünfer zu je EUR 1.477,20 315 Vierer+ZZ zu je EUR 173,00 5.708 Vierer zu je EUR 53,00 8.448 Dreier+ZZ zu je EUR 16,10 98.600 Dreier zu je EUR 5,50 345.841 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 25 30 38 39 41 Zusatzzahl 27

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 17. April 2022

1 Sechser zu EUR 381.326,50 85 Fünfer zu je EUR 1.050,80 3.993 Vierer zu je EUR 19,90 65.442 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 4 13 20 25 27

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 17. April 2022

1 Joker zu EUR 249.047,00 20 mal EUR 8.800,00 122 mal EUR 880,00 1.247 mal EUR 88,00 12.086 mal EUR 8,00 121.104 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 1 2 2 7 2

