Babyboom in der Tierwelt Herberstein

Ob am australischen Kontinent, im „oststeirischen“ Afrika, in Eurasien oder im Streichelzoo: die tierische Bewohnerzahl in der Tierwelt Herberstein steigt derzeit stetig.

„Jedes Jahr um diese Zeit gleicht der Streichelzoo einem Kindergarten. Im begehbaren Bereich können Besucher*innen die Ziegenkitze mit Streicheleinheiten versorgen GF Doris Wolkner-Steinberger

Stubenberg (OTS) - Stolze 14 Ziegenbabys, 8 Männchen und 6 Weibchen, sind im Streichelzoo gepurzelt. „Jedes Jahr um diese Zeit gleicht der Streichelzoo einem Kindergarten. Im begehbaren Bereich können Besucher*innen die Ziegenkitze mit Streicheleinheiten versorgen“ , so Tierwelt Chefin Doris Wolkner-Steinberger.

Eine Elenantilope erblickte am 27. März das Licht der Welt. Die Elenantilope ist die größte afrikanische Antilopenart und die Hörner der männlichen Tiere können über einen Meter lang werden. Zuwachs gibt es auch in der Herde der Hirschziegenantilopen, die ursprünglich vom indischen Subkontinent stammen. Bis dato wurden 10 Jungtiere geboren.

Aber nicht nur die Geburtenrate lässt die Bewohnerzahl steigen. Pünktlich zum Saison-Opening zog die 86. Tierart in Herberstein ein, die gleichzeitig auch die 5. Tierart am australischen Kontinent ist. Zwei Spitzschopftauben sind von einem Schweizer Zoo in die Oststeiermark übersiedelt und haben nun mit unserem Kookaburra Weibchen Heidi eine neue Vogelvoliere bezogen. Weitere tierische Kollegen in der australischen Wohngemeinschaft sind Emus, Kängurus und Trauerschwäne.

Öffnungszeiten:

Bis 30. April: täglich von 10 bis 16 Uhr, Aufenthalt im Park bis 17 Uhr

Ab 01. Mai: täglich von 9 bis 17 Uhr, Aufenthalt im Park bis 18.30 Uhr

