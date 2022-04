ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - KW 16 von 18. April bis 24. April 2022)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Dienstag, 19. April 2022

10:00 NRP Wolfgang Sobotka nimmt am Dialogforum Ehrenamt teil (Plenarsaal des Nationalrats)

Mittwoch, 20. April 2022

18:00 Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas diskutiert im Rahmen eines Bürgerinnen- und Bürgerdialogs des Bürgerinnen und Bürger Forum Europa über eine neu gedachte EU-Außen-, Sicherheit- und Verteidigungspolitik (Diplomatische Akademie, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien)

Donnerstag, 21. April 2022

18:00 Politische-Akademie-Präsidentin Abg.z.NR Bettina Rausch und die Europaabgeordneten Simone Schmiedtbauer und Christian Sagartz nehmen an der Veranstaltung „Für uns in Brüssel. Mit uns im Gespräch.“ teil (Managementclub, Kärntner Straße 8/5, 1010 Wien)

19:30 BM Klaudia Tanner nimmt mit BM Gerhard Karner an der Eröffnung der Fotoausstellung „Das sichtbare Unfassbare“ in der Kaserne Melk teil (Birago-Kaserne, Prinzlstr. 22, 3390 Melk)

BM Alexander Schallenberg nimmt am Ludwig-Erhard-Gipfel in Gmund/Tegernsee teil (bis 22.04.)

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas spricht im Rahmen eines EU-Talks beim Mediengipfel in Lech zum Thema "Ausnahmezustand – Wie reagiert Europa?"

Freitag, 22. April 2022

09:30 Politische-Akademie-Präsidentin Abg.z.NR Bettina Rausch und ehemaliger Nationalratspräsident Andreas Khol präsentieren das neue „Österreichische Jahrbuch für Politik 2021". U.a. mit NRP Wolfgang Sobotka und Autorinnen und Autoren des Jahrbuchs (Urania Dachsaal, Uraniastraße 1, 1010 Wien)

11:30 Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas nimmt an einer Diskussionsveranstaltung mit Schülerinnen und Schülern teil (Bundesrealgymnasium Blumenstraße 4, 6900 Bregenz)

17:00 BM Klaudia Tanner nimmt an der Angelobung in Weißenkirchen teil (Donaulände, 3610 Weißenkirchen in der Wachau)

MEP Lukas Mandl hält das politische Referat beim Stadtparteitag der ÖVP Schladming

Bundesländertag des Ersten EP-Vizepräsidenten Othmar Karas in Vorarlberg

Samstag, 23. April 2022

BM Alexander Schallenberg nimmt am Europäischen Mediengipfel in Lech/Arlberg teil

Sonntag, 24. April 2022

BM Alexander Schallenberg reist nach Amman und Ramallah

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/