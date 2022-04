Bezirksmuseum 13: Foto-Schau „Jugendstil in Hietzing“

Ausstellung von 21.4. bis 29.6., Info: bm1130@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) lädt zu einer neuen Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Jugendstil in Hietzing“ ein. 8 Fotograf*innen sind in der Schau mit ansprechenden Bildern vertreten. Mit rund 25 Aufnahmen in Farbe, überwiegend im Format 50 x 70, weisen die Lichtbildner*innen auf das Wirken bedeutender Architekten hin und führen dem Publikum die Vielfalt und die Schönheit von Jugendstil-Bauwerken im 13. Bezirk vor Augen. Am Donnerstag, 21. April, beginnt die frei zugängliche Vernissage um 18.30 Uhr im Gewölbe des Museums. Die empfehlenswerte Foto-Schau läuft bis Mittwoch, 29. Juni. Jeweils am Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) und am Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) ist eine Besichtigung möglich. Der Eintritt ist gratis, Spenden werden angenommen.

Geschlossen bleiben die Museumsräume in den Schulferien, an Samstagen vor Schulferien, an Feiertagen und im Juli/August. Ehrenamtlicher Leiter des Museums ist Ewald Königstein, der Auskünfte über die fixe Bezirksgeschichte-Ausstellung, über befristete Präsentationen sowie über Konzerte, Vorträge und weitere Kultur-Termine gibt: Telefon 877 76 88 (während der Öffnungsstunden) bzw. E-Mail bm1130@bezirksmuseum.at.

Das Publikum hat die aktuellen Corona-Regelungen zu befolgen. An der kommenden Bilder-Ausstellung „Jugendstil in Hietzing“ haben sich die Fotograf*innen Werner Filak, Ralph Heger, Stefan Keil, Judith Sophie Kerschbaumer, Andreas Pattermann, Franz Svoboda, Susanna Talgovnyik sowie Thomas Wiltschi beteiligt. Die Fotos entstanden im Herbst 2021 und im Frühjahr 2022. Besucher*innen der Schau sehen beeindruckende Abbildungen bekannter und weniger vertrauter Gebäude. Kuratorin ist Margarete Platt, die betont: „Gerade Bauten aus der Jugendstil-Zeit gehören zum kostbaren architektonischen Erbe in unserem Bezirk“. Beantwortung von Fragen über das Projekt per E-Mail: margarete_platt@aon.at.

