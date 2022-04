Besondere Ostereier von der kroatischen Volksgruppe für Bundesministerin Susanne Raab

Stinatzer Vertreterinnen und Vertreter überbrachten herzliche Osterwünsche

Wien (OTS) - Nur noch fünf Damen aus der kroatischen Volksgruppe im Burgenland beherrschen das traditionelle Handwerk des Eierkratzens. Dabei wird die Oberfläche der zuvor mittels Stoff- oder Batikfarben oder durch Beizen gefärbten Eier durch Kratz- oder Ritztechnik bearbeitet. Durch Variation in der Ritztiefe können dabei entsprechende Farbnuancen bis hin zum Weiß der Eischale erzielt werden. Die prächtig gestalteten Ostereier zeigen in feiner Kratztechnik ursprünglich nur auf rotem, violettem oder schwarzem Untergrund meist traditionelle Blumenornamente oder religiöse Motive. Die heutzutage in allen Farben sehr phantasievoll gestalteten Ostereier sind ein einzigartiges Dokument alter Handwerkskunst der Kroaten in dieser Region.

Anlässlich des bevorstehenden Osterfestes überreichten Bürgermeister Mag. Andreas Grandits und Gemeinderat Josef Zsifkovits aus Stinatz gemeinsam mit Nationalrat Niki Berlakovich eine Zusammenstellung dieser wertvollen Kunstwerke.

Bundesministerin Susanne Raab: „Es freut mich sehr, wie traditionelle Bräuche wie diese über Generationen weitergetragen und von der Jugend erlebt werden. Für mich als für Volksgruppen zuständige Ministerin ist es wichtig, hier einen Beitrag zu leisten.“

„Es ist uns eine besondere Freude, dass wir heute Ministerin Susanne Raab wunderschöne Exemplare der traditionellen Eier aus Stinatz überreichen konnten. Sie setzt sich besonders für die Förderung der österreichischen Volksgruppen ein.“ so ÖVP-Volkgruppensprecher Nikolaus Berlakovich und selbst Angehöriger der kroatischen Volksgruppe.

In den vergangenen Monaten wurde eine Verdoppelung der Volksgruppenförderung, eine eigene Förderung für den Volksgruppennachwuchs und eigene Unterstützung für Volksgruppenmedien erreicht. Zusätzlich gibt es eine neue Digitalförderung für Volksgruppen und ab September ein neues 14-tätiges Volksgruppenmagazin auf ORF III.

„Die Weitergabe und Förderung der kroatischen Kultur, Sprache und Tracht sind enorm wichtig für den Fortbestand unserer Volksgruppe. In der kroatischen und speziell Stinatzer Kultur sind besonders die Stinatzer Eier, die traditionellen Stinatzer Trachten und die großen Hochzeiten hervorzuheben.“ ergänzt Bürgermeister Grandits.

Foto: Die Vertreter der kroatischen Volksgruppe mit Bundesministerin Susanne Raab: Vlnr: Bgm. Mag. Andreas Grandits, Anja Kirisits, Nicole Horvatits, Ministerin Susanne Raab, Hannah Heitzer, Nationalrat DI Niki Berlakovich und Gemeinderat Josef Zsifkovits.

