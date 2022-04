Albumedix und Valneva erweitern ihre Zusammenarbeit um den neu zugelassenen inaktivierten Covid-19-Impfstoff

Nottingham, England (ots/PRNewswire) - Der inaktivierte Covid-19-Impfstoff VLA2001 von Valneva, der Albumedix' rekombinantes Humanalbumin (rHA) als wesentliche Komponente enthält, erhielt am 14. April die Zulassung von der MHRA. Dies stellt eine Erweiterung der bestehenden Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen dar und bestätigt die Verwendung von Albumedix Recombumin® rHA-Produkten im Herstellungsprozess und in der Endformulierung wichtiger Impfstoffe.

Albumedix Ltd. („Albumedix"), ein anerkannter Weltmarktführer im Bereich Rekombinantem Humanalbumin (rHA), der sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien und Biopharmazeutika spezialisiert hat, gibt heute die Ausweitung seiner bestehenden Zusammenarbeit mit Valneva SE („Valneva") bekannt, einem Spezialimpfstoffhersteller, der sich auf die Prävention von Infektionskrankheiten mit erheblichem medizinischem Bedarf konzentriert.

Diese Ankündigung folgt auf die jüngste Zulassung des inaktivierten Covid-19-Impfstoffs (VLA2001) von Valneva durch die MHRA, für den Valneva im November 2021 eine Vereinbarung mit der Europäischen Kommission über die Lieferung von bis zu 60 Millionen Dosen über zwei Jahre unterzeichnet hat, sowie auf die Ankündigung einer Vorabkaufvereinbarung mit dem Königreich Bahrain im Dezember 2021 über die Lieferung von einer Million Dosen.

Albumedix Recombumin® rHA ist ein wesentlicher Bestandteil von VLA2001, der im Herstellungsprozess und in der endgültigen Formulierung des Impfstoffs verwendet wird. Die Unternehmen begannen ihre Zusammenarbeit mit der Aufnahme von Recombumin® in Valnevas Single-Shot-Impfstoffkandidaten gegen die durch Mücken übertragene Virusinfektion Chikungunya, VLA1553, der seine zulassungsrelevante Phase-III-Studie im März 2022 erfolgreich abschloss. Beide Unternehmen sind bestrebt, sichere, wirksame und skalierbare Impfstoffe herzustellen.

Jonas Skjødt Møller, Chief Executive Officer von Albumedix, kommentiert die Ankündigung wie folgt: „Wir freuen uns, unsere Beziehung zu einem geschätzten Partner wie Valneva auszubauen und damit unsere langjährige Erfahrung in der Unterstützung von Impfstoffunternehmen bei der Entwicklung sicherer und skalierbarer Impfstoffe weiter zu nutzen. In den letzten zwei Jahren war es unglaublich, die monumentalen Errungenschaften der Biowissenschaftsbranche durch zielgerichtete Kooperationen wie die, die wir mit Valneva teilen, mitzuerleben und daran teilzuhaben."

Vincent Dequenne, Chief Operating Officer von Valneva, fügte hinzu: „Wir begrüßen den Beitrag von Albumedix zur Herstellung unseres neu zugelassenen inaktivierten Covid-19-Vollvirusimpfstoffs - dem ersten seiner Art, der in Europa entwickelt wurde - von ganzem Herzen. Unsere Zusammenarbeit ermöglicht die Entwicklung von Impfstoffen, die einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf decken, einschließlich dieser differenzierten Covid-19-Impfstoffoption für Bevölkerungsgruppen und Ärzte, die sie benötigen."

Albumin ist ein etablierter Wegbereiter für neuartige Therapien und Biopharmazeutika, und die Eigenschaften von Recombumin® haben sich in einem breiten Spektrum von Impfstoffmodalitäten als vorteilhaft erwiesen. Daher sind die rHA von Albumedix bereits in einer Reihe von Impfstoffkandidaten in der klinischen Entwicklung und in vermarkteten Impfstoffen enthalten, was zu mehr als 210 Millionen sicheren Injektionen mit Recombumin® geführt hat.

