ORF III am Karfreitag: Der „Karfreitagskreuzweg mit Papst Franziskus“ live aus Rom

Außerdem: Tag zwei des „Triduum Sacrum aus der Barockkirche Pinkafeld“ und „Magische Ostern“

Wien (OTS) - ORF III zeigt am Karfreitag, dem 15. April 2022, drei Teile der Doku-Reihe „Magische Ostern“, die sich um Osterbräuche in Österreich drehen. Im Vorabend steht der zweite Tag des „Triduum Sacrum aus der Barockkirche Pinkafeld“ auf dem Programm. Der Hauptabend widmet sich mit der Dokumentation „Mensch Franziskus! Der unberechenbare Papst“ und „ORF III LIVE: Karfreitagskreuzweg mit Papst Franziskus“ dem katholischen Kirchenoberhaupt.

ORF III präsentiert ab 12.20 Uhr drei Filme der Reportage-Reihe „Magische Ostern“. „Innsbruck, Bozen und Trient“ (12.20 Uhr) zeigt neben kirchlichen Bräuchen wie dem Palmenumzug und der Osterwache auch die reichhaltige Kulinarik der Region. Die zweite Dokumentation berichtet von Osterbräuchen „In Österreich und Südtirol“ (12.50 Uhr) und begibt sich dafür auf eine magische Osterreise zu unbekannten Schauplätzen, vergessenen Traditionen und vor allem zu den Frauen, die dieses Wissen hochhalten. „Magische Ostern in Innsbruck“ (13.15 Uhr) zeichnen sich durch eine Vielzahl an Prozessionen und grünen Hängen auf den Innsbrucker Hausbergen aus. Jeder Tag in der Osterwoche hat in der Tiroler Landeshauptstadt seine besonderen Traditionen und auf Märkten werden regionale Osterspezialitäten von heimischen Produzentinnen und Produzenten angeboten.

„ORF III LIVE“ (19.00 Uhr) überträgt am Vorabend den zweiten Teil des „Triduum Sacrum aus der Barockkirche Pinkafeld“. Am Karfreitag steht das Leiden und Sterben Jesu im Mittelpunkt. Pfarrer Norbert Filipitsch führt erneut als Zelebrant durch die Messe.

Im Hauptabend beleuchtet der Dokumentarfilm „Mensch Franziskus! Der unberechenbare Papst“ (20.15 Uhr) den aktuellen Papst, der sich stark von seinen Vorgängern unterscheidet: keine roten Schuhe, kein Appartement im Papstpalast, dafür Gesten der Demut und Bescheidenheit. Ein Pontifex, der viele begeistert – und manche im Vatikan entsetzt. Anschließend überträgt „ORF III LIVE“ (21.20 Uhr) erstmals den „Karfreitagskreuzweg mit Papst Franziskus“ live aus dem Kolosseum in Rom. Der Pontifex begeht in der traditionellen Zeremonie im Gedenken an den Leidensweg Jesu Christi die 14 Stationen des Karfreitagskreuzweges. Zum Abschluss folgt die Dokumentation „Wo Löwen Aufzug fahren: Das Kolosseum in Rom“ (22.50 Uhr) über das größte Amphitheater des Römischen Reichs.

