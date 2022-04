Lotto: Vierfachjackpot – 4 Millionen Euro im Osternest

Sologewinn bei LottoPlus und zwei Joker nach Jackpot

Wien (OTS) - Die Jackpot-Serie bei Lotto „6 aus 45“ wurde prolongiert, denn auch am Mittwoch hat es keinen Wettschein mit den „sechs Richtigen“ gegeben. Damit geht es am Ostersonntag um einen Vierfachjackpot, und im „Lotto Nestchen“ werden dann rund 4 Millionen Euro liegen. Die Österreichischen Lotterien rechnen mit etwas mehr als 5 Millionen Tipps. Für jeden dieser Tipps sowie für alle, die bei Joker, EuroMillionen, Toto, Bingo, TopTipp, Zahlenlotto und Lucky Day bis Sonntag abgegeben werden, spenden sie 5 Cent an Nachbar in Not zugunsten der Hilfe für die Ukraine. Die Österreichischen Lotterien rechnen dabei, dass bis zum Ende der Ukraine-Hilfswoche ein Spendenbetrag von zumindest 700.000 Euro zustande kommt.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es, wie auch schon am vergangenen Sonntag, einen Sologewinn. Eine Wienerin bzw. ein Wiener kam mit dem zweiten von vier Quicktipps zu einem Gewinn von rund 122.800 Euro.

LottoPlus

Einen Sologewinn gab es auch bei LottoPlus. Auf einem im Mostviertel in Niederösterreich gespielten Wettschein war im sechsten von sieben Tipps die richtige Zahlenkombination angekreuzt, die mehr als 281.100 Euro wert ist. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 350.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es am Mittwoch um einen Jackpot, und der wurde von zwei Spielteilnehmern geknackt. Für einen Kärntner bzw. eine Kärntnerin sowie für einen win2day-User machte sich das „Ja“ zum Joker mit einem Gewinn von jeweils mehr als 188.700 Euro bezahlt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14. April 2022

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.812.258,25 – 4,0 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 122.764,20 75 Fünfer zu je EUR 1.785,60 245 Vierer+ZZ zu je EUR 163,90 4.264 Vierer zu je EUR 52,30 5.917 Dreier+ZZ zu je EUR 16,90 71.375 Dreier zu je EUR 5,60 230.995 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 7 31 32 41 42 Zusatzzahl 24

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14. April 2022

1 Sechser zu EUR 281.125,10 51 Fünfer zu je EUR 1.291,10 2.536 Vierer zu je EUR 23,10 43.146 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 6 22 25 40 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14. April 2022

2 Joker zu je EUR 188.702,90 8 mal EUR 8.800,00 101 mal EUR 880,00 945 mal EUR 88,00 9.928 mal EUR 8,00 98.919 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 6 5 8 5 4

