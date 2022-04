„Tod im Prater“: Neuer „Blind ermittelt“-Fall für Hochmair und Guenther am 16. April in ORF 1

Ein fast perfekter Mord beim Wiener Vergnügungspark

Wien (OTS) - In ihrem sechsten Fall führt ein fast perfekter Mord die beiden Sonderermittler Alexander Haller (Philipp Hochmair) und Niko Falk (Andreas Guenther) in die Welt der Schausteller des Wiener Praters: In der ORF-Premiere „Tod im Prater“ stürzt am Samstag, dem 16. April 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 ein erfolgreicher Geschäftsmann aus dem Fenster seines Büros – mit Blick auf den Vergnügungspark – in den Tod. Doch obwohl die Ehefrau, nach einer Überdosis Tabletten im Koma, ein Geständnis hinterlässt, bleiben für die Ermittler einige Fragen unbeantwortet. Eine Spur führt zu dem Betreiber der Geisterbahn im Prater sowie zu erpresserischen Geschäften im Schausteller-Milieu. Die Dreharbeiten zur ORF/ARD Degeto-Koproduktion fanden unter der Regie von Katharina Mückstein von September bis November 2021 in Wien und Umgebung statt, das Drehbuch dazu stammt von Matthias Bauer. In „Blind ermittelt – Tod im Prater“ spielen an der Seite von Philipp Hochmair und Andreas Guenther auch Jaschka Lämmert, Michael Edlinger, Roman Binder, Elena Wolff, Jerry Kwarteng, Karin Hanczewski, Harald Schrott, Norman Hacker, Isabel Karajan und Julia Cencig.

Mehr zum Inhalt:

Der erfolgreiche Geschäftsmann Tom Wahrmund (Roman Binder) stürzt von seinem Büro mit Blick auf den nächtlichen Prater zu Tode. Obwohl bei der Obduktion reichlich Alkohol in seinem Blut festgestellt wird, deuten die Indizien auf ein Verbrechen hin. Bei der Ehefrau des Opfers (Elena Wolff), die kurz nach der Tat von der Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert) mit einer Überdosis Tabletten gefunden wurde, entdeckt die Polizei sogar ein Geständnis. Alexander Haller (Philipp Hochmair), frisch ernannter Sonderermittler der Wiener Polizei, und sein Partner Niko Falk (Andreas Guenther) glauben jedoch ebenso wenig wie die Kommissarin an die Schuld der Verdächtigen, die im Koma liegt und nicht aussagen kann. Eine Spur führt Haller zu dem Betreiber der Geisterbahn am Prater.

„Blind ermittelt“ ist eine Koproduktion der Mona Film und Tivoli Film (Produzenten: Thomas Hroch und Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mit ARD Degeto für ARD und ORF mit Unterstützung des Fernsehfonds Austria und des Filmfonds Wien.

