Crowdfunding bei Respekt.net macht‘s möglich

3,5 Millionen Euro für die Zivilgesellschaft

Wien (OTS) - Seit 2010 gibt Respekt.net Projekten für eine bessere und gerechtere Welt eine Plattform. Jetzt feiert die Crowdfunding-Plattform einen neuen Erfolg: Der Spendenstatus von 3,5 Millionen Euro ist überschritten. Die dafür verantwortliche Spende unterstützt die kommende Eintragungswoche für das Rechtsstaat- und Anti-Korruptionsvolksbegehren.

Die Crowdfunding-Plattform wächst. Damit das Respekt.net-Team auch in Zukunft gemeinnützige Projekte mit vollem Einsatz unterstützen kann, soll nun die Webseite einen neuen Anstrich bekommen. „Wir kommen auf den aktuellen Stand der Technik und verpassen Respekt.net als Verein und als Crowdfunding-Plattform ein neues sympathisches Aussehen“, erklären Geschäftsführer*innen Martin Moser und Luise Wernisch-Liebich. Außerdem werden technische Prozesse verbessert: Das Einreichen, Bewerben und Unterstützen von Projekten wird somit besser und einfacher.

Für den Relaunch der Website hat Respekt.net ein Crowdfunding in eigener Sache gestartet, das noch bis 11. Mai unterstützt werden kann.

Respekt.net ist eine Gemeinschaft aktiver Bürger*innen für eine starke Zivilgesellschaft. Mit der Crowdfunding-Plattform konnte das Team in den vergangenen 12 Jahren rund 540 gemeinnützige Projekte mit 3,5 Millionen Euro in Österreich und im Ausland unterstützen. Respekt.net initiiert auch selbst zivilgesellschaftliche Projekte, wie beispielsweise die Kampagne „Orte des Respekts“ oder den Zukunftsrat Verkehr, in dem Bürger*innen gemeinsam Mobilität neu denken.

Relaunch von Respekt.net Jetzt das Crowdfunding unterstützen!

Rückfragen & Kontakt:

Respekt.net

Anna Herzog

Projekt- und Mitgliederbetreuung, PR

+43 1 4020162

anna.herzog @ respekt.net

www.respekt.net