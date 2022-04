safeREACH baut Cloud-Angebot für Alarmierung und Krisenmanagement aus

Neu verfügbare Server-Infrastruktur in Österreich bietet Flexibilität, Sicherheit und einen lokalen Datenstandort

Wien (OTS) - safeREACH unterstützt Unternehmen mit einem weltweit einsetzbaren Alarmierungs- und Krisenmanagement-System, um auf kritische Situationen vorbereitet zu sein. Mehrere Rechenzentren standen bereits für das Hosting des Systems zur Verfügung. Jetzt ergänzt safeREACH das Hosting-Angebot und ist ab sofort auch über den Wiener Internet Service Provider next layer einsatzbereit. Unternehmen erhalten mit safeREACH ein System, das in deutschen oder österreichischen Rechenzentren abrufbar ist.

Philip Miglinci, CTO von safeREACH sagt dazu: „ Als Alarmierungs- und Krisenkommunikationssystem setzt safeREACH auf Partner mit höchsten Verfügbarkeits- und Sicherheitsstandards. Jetzt betreiben wir unser SaaS-Tool zusätzlich in drei getrennten Rechenzentren von next layer in Wien. So stellen wir einen lokalen Datenstandort mit einem lokalen Dienstleister für alle unsere Kunden sicher. "



Leistungsstarke und sichere Infrastruktur

Die redundante Anbindung per Glasfaser, vielschichtige Sicherheitssysteme und unterschiedliche Brandabschnitte machen die Rechenzentrumsflächen Interxion Wien, NTT Wien und Fleischmarkt Wien von next layer besonders sicher und die dort angebotenen Leistungen hochverfügbar.

„ Die Anforderungen an die System-Architektur von safeREACH ließ sich perfekt durch unser Produkt Kubernetes Cluster abbilden. Somit profitiert unser Kunde safeREACH sowohl von unserer Standortredundanz, der mehrfachen externen Anbindung und unserem Hochverfügbarkeitskonzept, als auch von dem jederzeit flexibel anpassbaren Cluster-Setup. Kapazitätsreserven und Lastverteilung ermöglichen einen abgesicherten Betrieb auch unter besonderen Anforderungen “, ergänzt Peter Heinrich, Vertriebsleiter und Gesellschafter von next layer.

Hohe Anforderungen an Notfall- und Krisenmanagementsysteme

Die Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit des Systems spielen im Notfall- und Krisenmanagement eine wesentliche Rolle. Auch der Ort der Datenspeicherung wird immer wichtiger. Mit dem zusätzlichen Hosting-Angebot bietet safeREACH Kunden das, was sie wollen – einen lokalen Cloud-Service am Unternehmensstandort mit hoher Sicherheit und zahlreichen Zertifizierungen.

„ Mit der staatlichen Auszeichnung durch den Bundesminister für Wirtschaft, dem Ö-Cloud Gütesiegel für gleich vier Produkte und der ISO 27001 Zertifizierung ist next layer der ideale Partner für das Hosting einer Software für Alarmierung und Krisenmanagement “, so Philip Miglinci.

safeREACH freut sich über die Zusammenarbeit mit next layer und darüber, zusätzlich eine Server-Infrastruktur in Wien anzubieten.

Über safeREACH

safeREACH findet ihren Ursprung in der Alarmierung von Einsatzkräften und wurde über zwei Jahrzehnte hinweg ständig weiterentwickelt und für die kritische Unternehmenskommunikation optimiert. Das System wird weltweit eingesetzt, um im Ernstfall die richtige Benachrichtigung zur richtigen Zeit an die richtigen Personen auszusenden und sofort miteinander kommunizieren zu können. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.safereach.com.

Über next layer

next layer ist ein 2004 gegründeter österreichischer Internet Service Provider, der perfekt angepasste Lösungen für Cloud-, Netzwerk- und Serverinfrastrukturen von Geschäftskunden entwirft und betreibt. Das Unternehmen verfügt über eine selbst betriebene Glasfaserinfrastruktur in Wien, Netzwerkknoten in den Landeshauptstädten und im benachbarten Ausland, sowie eigene Rechenzentrumsflächen an mehreren Standorten. next layer ist ISO 27001-, einige Mitarbeiter sind ITIL-zertifiziert, und gleich vier Produkte wurden mit dem Ö-Cloud Gütesiegel ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde next layer als eines der wenigen Unternehmen aus der Informationstechnologie- und Telekommunikationsbranche staatlich ausgezeichnet und ist Träger des Österreichischen Staatswappens. Zu den Kunden zählen unter anderem namhafte Banken, Versicherungen, Behörden, IT-Dienstleister und Systemintegratoren. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.nextlayer.at.

