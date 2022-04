DAS Energy: Innovative, leichte Photovoltaikmodule aus Wiener Neustadt

LR Danninger: „Unser Wirtschaftsstandort wird durch forschungsaffine Unternehmen wie DAS Energy geprägt und zukunftsfit gemacht“

St.Pölten (OTS) - Wiener Neustadt hat sich mittlerweile als Hotspot für innovative Ideen und zukunftsträchtige Projekte etabliert. Dieser Status ist zahlreichen Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung in den letzten Jahrzehnten zu verdanken. Ein Wiener Neustädter Unternehmen, das durch seine Innovationskraft überzeugt, ist DAS Energy mit Sitz im nova city Wirtschaftspark. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Entwicklung eines innovativen, leichten, flexiblen Photovoltaik-Moduls. Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger informierte sich kürzlich im Rahmen eines Betriebsbesuchs gemeinsam mit ecoplus Aufsichtsratsvorsitzendem Bgm. Klaus Schneeberger und ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen.

„Unser Wirtschaftsstandort wird durch forschungsaffine Unternehmen wie DAS Energy geprägt und zukunftsfit gemacht. Mit Innovationsgeist, Engagement und unternehmerischem Mut gelingt es uns, für die Zukunft gut gerüstet zu sein und auch weiterhin zu den Top-Regionen Europas zu zählen“, betonte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. ecoplus Aufsichtsratsvorsitzender Bgm. Klaus Schneeberger ergänzte: „Wenn die Rahmenbedingungen wie in Wiener Neustadt passen, können Unternehmen ihr volles Potenzial entfalten. Wir haben hier in der Region noch viel vor und werden den erfolgreichen Weg konsequent weitergehen. Gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich, wie wichtig nachhaltige Energieerzeugung ist. Deshalb sind wir sehr froh, ein renommiertes Unternehmen wie DAS Energy aus diesem Bereich bei uns am Standort zu haben.“

DAS Energy ist ein Green-Tech-Unternehmen spezialisiert auf Photovoltaikanlagen sowohl für alle Dacharten, insbesondere jene mit geringer Traglast, als auch für Fassaden und Spezialanwendungen. Seit 2016 werden die hochwertigen Photovoltaik-Module in Wiener Neustadt hergestellt und weltweit vertrieben. „Mit einem klaren Fokus auf Entwicklung und Innovation kombinieren wir bei unserer patentierten DAS Energy Technologie modernste Glasfasermaterialien aus dem Flugzeugbau mit hocheffizienten monokristallinen Siliziumzellen und sind damit weltweiter Pionier bei Photovoltaikmodulen einer neuen Generation: flexibel, leicht und langlebig“, informierte Roman Dalecky, Geschäftsführer DAS Energy GmbH.

Der Standort des Unternehmens befindet sich im nova city Wirtschaftspark in Wiener Neustadt – einem von insgesamt 17 Wirtschaftsparks, die ecoplus im Eigentum oder in Beteiligung in ganz Niederösterreich betreibt. „Als Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich ist es unsere Aufgabe die Betriebe auf ihrem Weg zum Erfolg bestmöglich zu unterstützen. Ein besonderes Asset ist dabei die Errichtung von individuellen Mietobjekten in unseren Wirtschaftsparks, die nach den Wünschen und Bedürfnissen der zukünftigen Mieter geplant und gebaut werden. Auch die DAS Energy GmbH hat diese Möglichkeit genützt“, informierte ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Weitere Informationen: Wirtschaftsagentur ecoplus, Markus Steinmaßl, Telefon 02742/9000 196 19, E-Mail m.steinmassl @ ecoplus.at, bzw. Büro Landesrat Jochen Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse