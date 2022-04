Ostervorbereitungen in den Kindergärten und Horten der privaten Träger

Feste und Feiern geben Kindern Halt und Orientierung

Ich möchte mich sehr bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der privaten Kindergarteneinrichtungen bedanken, dass sie mit ihrem täglichen Einsatz in herausfordernden Zeiten unseren Kindern ein unbeschwertes Osterfest ermöglichen, denn für unsere Jüngsten sind Traditionen wie Ostern Feste, auf die sie sich das ganze Jahr freuen. Ich wünsche allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Familien sowie den Kindern frohe Ostern! Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr

Wien (OTS) - Die Vorfreude ist in den Kindergärten und Horten schon zu spüren und zu sehen. In den Standorten wird das Osterfest in vielen Facetten vorbereitet: dem Betrachten und Besprechen von Bilderbüchern zum Thema Ostern, mit vielen kreativen Ideen wie dem Bemalen von Ostereiern, Basteln von Osterdekoration, Backen von Osterbrot und Striezeln oder die Vorbereitung auf das gemeinsame Feiern von Ostern.

Zu Ostern ist auch das Frühlingserwachen der Natur spürbar und so starten wieder viele Aktivitäten draußen im Freien. Neben verschiedenen Geländespielen im Rahmen des Osterfestes setzen die Kindergärten und Horte vermehrt auf Garten- und Naturprojekte. Es wird viel gepflanzt, die Natur beobachtet und so können die Kinder viel über die Natur im Lauf der Jahreszeiten, wie auch über Saisonalität, Regionalität und Nachhaltigkeit lernen.

Die Osterzeit ist eine Zeit der Hoffnung – darum sind gerade jetzt Rituale und Traditionen für alle Menschen, aber ganz besonders für Kinder, wichtig. Gemeinsame Werte, die das Miteinander stärken, geben Halt und Stabilität. In der jetzigen Zeit, die durch die Pandemie auf der einen und den Krieg in der Ukraine auf der anderen Seite geprägt ist, sind Zusammenhalt und Hoffnung wichtiger denn je. Ukrainische Kinder sind auch in den privaten Kindergärten und Horten angekommen, werden offen empfangen und von den Teams einfühlsam begleitet. In verschiedenen Einrichtungen und bei veranstalteten Ostermärkten wurden Spenden gesammelt und das Thema Krieg bei Bedarf in den Gruppen pädagogisch aufgegriffen. Die Kinder erleben Empathie und Menschlichkeit und werden durch die aktive Beteiligung in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt.

Das „Füreinanderdasein“ steht im Mittelpunkt der österlichen Zeit. Ohne diesen Zusammenhalt wären die Herausforderungen in den vergangenen Monaten nicht bewältigt worden. Die Mitarbeiter*innen in den Kindergärten und Horten, egal ob in privaten oder öffentlichen Einrichtungen, haben in den vergangenen Monaten Großartiges geleistet und dürfen sich, wie auch die Kinder, auf erholsame Feiertage freuen!

Die privaten Träger Wiener Kinderfreunde, Kinder in Wien (KIWI), St. Nikolausstiftung und Diakonie Bildung wünschen ebenso allen Kindern, Eltern und Mitarbeiter*innen frohe Osterfeiertage!

