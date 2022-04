Isovolta Group erwirbt Geschäftsbereich „Luftfahrt und Raumfahrt“ von Gurit Holding AG

Erwerb des Gurit Holding AG Standorts im deutschen Kassel mit 80 Mitarbeiter*innen - Stärkung der Marktposition für erwartetes Wachstum in der Luftfahrtbranche

Wiener Neudorf (OTS) - Die weltweit tätige Isovolta Group ist mit rund 1.500 Mitarbeiter*innen Spezialist für Elektroisoliermaterialien, technische Laminate und Verbundwerkstoffe und Partner für mehr als 20 Branchen. Ein wichtiger Bereich ist die Luftfahrt, wo Leichtbau-Materialien für das Interieur von Flugzeugkabinen in Wiener Neudorf/AT und in Harrisburg/USA hergestellt werden. Die Isovolta Group erwarb nun mit Wirkung vom 13.4.2022 den im deutschen Kassel ansässigen Geschäftsbereich „Luftfahrt und Raumfahrt“ des Schweizer börsennotierten Unternehmens Gurit Holding AG mit 80 Mitarbeiter*innen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Damit stärkt die Isovolta Group wesentlich ihre Rolle im Bereich Luftfahrt.

Produktion an drei Standorten – mehr Sicherheit für Kunden

Peter Höllwarth, CEO der Isovolta Group: „Dieser Schritt ist ein wichtiges Signal gegenüber der Luftfahrtbranche. Wir sind überzeugt, dass die Talsohle der pandemiebedingten Luftfahrtkrise durchschritten ist. Wir stellen mit diesem strategisch wichtigen Erwerb die Weichen für das künftige Wachstum in der Luftfahrt Branche. Der Vorteil dieser Akquisition für unsere Kunden liegt auf der Hand: Indem wir künftig an drei Standorten produzieren, stärken wir die gesamte Logistik- und Wertschöpfungskette.“

Stabilität und Perspektiven für bestens ausgebildete Mitarbeiter*innen

„Ich möchte die 80 neuen Kolleg*innen in Kassel in der Isovolta Familie herzlich begrüßen und freue mich sehr auf die gemeinsame Zukunft“, so Höllwarth. Der Erwerb bringe auch zusätzliches Know-how, Kompetenz und die Erfahrung der neuen Mitarbeiter*innen in die Isovolta Group.

Weiterführende Informationen

Über Isovolta Group

Die Isovolta Group ist Teil der Constantia Industries AG und seit über 70 Jahren international führender Hersteller von Elektroisoliermaterialien, technischen Laminaten und Verbundwerkstoffen. An zahlreichen Produktions- und Vertriebsstandorten in verschiedenen Ländern auf drei Kontinenten beschäftigt das Unternehmen über 1.500 Mitarbeiter*innen. Isovolta Produkte werden in mehr als 20 Branchen, von Elektronik, E-Mobility über Luftfahrt bis zu Maschinenbau eingesetzt. In Österreich beschäftigt das Unternehmen rund 370 Mitarbeiter*innen in Wiener Neudorf und Werndorf bei Graz.

Über Gurit

Die Tochtergesellschaften der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz, (SIX Swiss Exchange: GUR) sind auf die Entwicklung und Herstellung von hochentwickelten Verbundwerkstoffen, Anlagen zur Herstellung von Verbundwerkstoffen und Dienstleistungen im Bereich Core Kitting spezialisiert. Die Produktpalette umfasst strukturelle Kernmaterialien, faserverstärkte Prepregs, formulierte Produkte wie Klebstoffe, Harze sowie strukturelle Verbundwerkstofftechnik. Gurit beliefert globale Wachstumsmärkte wie die Windturbinenindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Schifffahrt, den Schienenverkehr und viele mehr. Gurit betreibt Produktionsstätten und Büros in Australien, China, Dänemark, Deutschland, Ecuador, Indien, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Spanien, Türkei, Großbritannien und den USA.

