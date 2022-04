Digital Commerce-Spezialist Antiloop feiert Jubiläum

12 Jahre Antiloop, 5 Jahre Doppelspitze der Geschäftsführung: Der Technologiedienstleister setzt mit neuer Positionierung und Wachstumsplänen seinen Erfolgskurs fort.

Mit unserem ganzheitlichen Ansatz entwickeln wir nicht nur Softwarelösungen, sondern ganze Prozesse für unsere Kunden, und schaffen damit einen messbaren Mehrwert für Unternehmen. Gerold Böhler, Gründer und Geschäftsführer von Antiloop GmbH

Götzis (OTS) - Gerold Böhler, Gründer und Geschäftsführer von Antiloop, hat seine Leidenschaft für Softwareentwicklung zum Beruf gemacht: Mit der Gründung von Antiloop vor 12 Jahren hat sich das Unternehmen rasch als kompetenter Partner für komplexe Digital-Projekte etabliert. Mit fundierter Analyse, strategischer Konzeption und tatkräftiger Umsetzung gelingt es Gerold Böhler und seinem Team, sämtliche Anforderungen der Kunden erfolgreich, effizient und termingetreu umzusetzen – von anspruchsvollen B2B-Onlineshops, umfangreichen Web-Applikationen bis hin zur Entwicklung von smarten Apps.

Erfolgreiche Bilanz, angepeiltes Wachstum

Das einstige Ein-Personen-Unternehmen ist mittlerweile ein renommiertes KMU mit 11 Mitarbeitern und modernen Penthouse-Office am beliebten Garnmarkt in Götzis, anerkannter Tech-Partner von Spryker und Pimcore, langjährigen Kundenbeziehungen und Inhaber von zahlreichen Awards und Zertifizierungen. Für 2022 wird ein Jahresumsatz von 2 Mio. Euro sowie eine Teamgröße von 16 Mitarbeitern angepeilt.

Matthias Frick: 5 Jahre in der Geschäftsführung

Mit Matthias Frick hat Gerold Böhler seit 5 Jahren einen kongenialen Partner an seiner Seite: Seit März 2017 wird die Antiloop GmbH als Doppelspitze geführt. Matthias Frick zieht zufrieden Bilanz: „In den letzten fünf Jahren haben wir gemeinsam viel bewegt. Das Unternehmen, als auch wir selbst, haben sich durch die vielfältigen Erfahrungen enorm weiterentwickelt. Ich bin stolz auf die letzten Jahre und freue mich schon sehr auf die weitere Gestaltung.“

Neue Ausrichtung: Partner für Digital Commerce Services

Bei der Unternehmensgründung vor 12 Jahren hat sich Antiloop als Partner für Digitale Transformation positioniert und zahlreiche Projekte umgesetzt. Für die künftige Ausrichtung von Antiloop haben die Geschäftsführer eine Schärfung des Unternehmensprofils vorgenommen und richten den Fokus auf Digital Commerce. „Für uns heißt es ‘back to the roots‘, unsere DNA ist die Technik. Dementsprechend war es nur logisch, sich konsequent auf den digitalen Handel zu fokussieren, denn hier wird noch viel Spannendes passieren. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz entwickeln wir nicht nur Softwarelösungen, sondern ganze Prozesse für unsere Kunden, und schaffen damit einen messbaren Mehrwert für Unternehmen. “, erläutert Gerold Böhler.



Perfekte B2B-Shops für Unternehmen unverzichtbar

Der Bedarf dafür ist enorm: Die Anforderungen an Shopsysteme werden zunehmend komplexer, führt Gerold Böhler aus: „Die Nutzer von B2B-Shops erwarten mittlerweile den gleichen Komfort, den sie vom B2C-Bereich kennen, wie z.B. eine rasche Abwicklung oder eine unkomplizierte Bestellung per Smartphone. Dank unserer technischen Expertise und dem erforderlichen unternehmerischen Denken, helfen wir den Unternehmen, time-to-market zu agieren und die Projekte schneller an den Start zu bringen.“

Weichenstellung für weiteres Wachstum

Im Rahmen der Fokussierung auf Digital Commerce überarbeitete Antiloop sein Portfolio und startet im zweiten Quartal 2022 eine neue Unit für User-Experience-Design. Damit erweitert das Unternehmen sein bisher rein auf Technologie ausgelegtes Angebot um Beratungs- und Umsetzungsleistungen im Bereich UI/UX und kommt damit den künftigen Anforderungen an B2B-Shops perfekt entgegen.

Antiloop: Der Partner für Digital Commerce Services

Antiloop GmbH hat sich als Partner für technisch anspruchsvolle IT-Projekte mit Fokus auf Digital Commerce und Product Information Management etabliert. Der Technologiedienstleister unterstützt Unternehmen im DACH-Raum mit Technology Consulting, UX/UI und Delivery. Antiloop ist Spryker Solution Partner und seit 2020 erster Pimcore Gold Partner in Österreich.

www.antiloop.com

