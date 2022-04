Danke, Wladimir Putin!

Graz (OTS) - Ökonomische Vorteile und die Klimarettung waren bislang zu wenig Grund, die Energiewende zu vollziehen. Hoffentlich gelingt es jetzt mit dem Druck, den der Ukrainekrieg mit sich bringt.

Energieexperte Dr. Fritz Binder-Krieglstein, Renewable Energies Consulting, Graz, der im Übrigen Putins Ukraine-Invasion aufs Schärfste verurteilt: „Die Energiewende stellt zwar eine gewisse Herausforderung dar. Sie ist jedoch durch zahlreiche Studien belegt ökonomisch ein Nettogewinn. Denn die Energiewende sorgt zugleich für mehr Jobs als verloren gehen, für mehr heimische Wertschöpfung und für wesentliche Beiträge zur Klimarettung.“

Das 100 % erneuerbare Energie- und Stromsystem ist weltweit möglich

Zwei Wissenschaftsteams haben das in der jüngeren Vergangenheit detailliert untersucht. Das weltweit erneuerbare Energiesystem wurde 2019 im Auftrag der Energy Watch Group nachgewiesen, die global 100 % erneuerbarer Stromversorgung 2021 an der University of Irvine.

„Am teuersten ist derzeit die parallele Finanzierung der beiden Systeme ‚fossil-atomar‘ und ‚effizient + erneuerbar‘, weshalb gilt: Je rascher energiegewendet, umso kostengünstiger!“, kritisiert Binder-Krieglstein dieses global beispiellose Geldvernichten.



14 strategische Maßnahmen machen Österreich energieautonom & klimaneutral

Seit Jahren warten Menschen und Firmen vieler Staaten nur darauf, dass die Politik endlich den Ausstieg aus fossilen - und teils auch aus atomaren - Energien ermöglicht.

Für den schnellstmöglichen Umstieg Österreichs von „fossil-atomar“ in das „effizient + erneuerbar“-Energiezeitalter präsentiert Energie(wende)berater Dr. Fritz Binder-Krieglstein von Renewable Energies Consulting 14 Punkte - basierend auf internationalen Studien.

Antworten auf die Energieimportkrise auf Grund des Ukrainekriegs sind mit eingearbeitet. Die Details zu den einzelnen Punkten können unter office@renewable.at angefordert werden.

Kurz-, mittel- und langfristiges Handeln beginnt jeweils sofort

0. Die „raschestmögliche Energiewende“ muss verfassungsrechtlich abgesichert werden, damit einzelnen Bundesländern Verzögerungsmaßnahmen verwehrt sind.

1. Ausstieg aus fossil-atomaren direkten bzw. indirekten Förderungen und Privilegien

2. Aus- und Weiterbildungsoffensive für die Sektoren Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Gebäudesanierung sowie E-Mobilität.

3. Ausstieg aus Kapitalanlagen der Öffentlichen Hand mit fossil-atomaren Bezug und detaillierte Klimarisiko-Transparenz für Investmentprodukte (Aktien, Fonds, etc.)

4. Erdgasspeicher wieder auffüllen, staatlichen Zugriff und nichtrussische Erdgasimporte mittels einiger bidirektionaler Pipelinepumpstationen sicherstellen. Wo rasch möglich, zur Versorgungssicherheit Erdgaskraftwerke auf Erdöl umrüsten.

5. Ölimporte aus Russland gänzlich stoppen, stattdessen Bezug aus mehreren Quellen

6. Verkauf des 31,5-%-Staatsanteils (ca. 4 Mrd. €) an der OMV (sofort beginnend) in vernünftigen Tranchen und Zweckbindung der Erlöse für die sozialverträgliche Energiewende

7. Sanierung sämtlicher Gebäude möglichst auf „Plusenergie“-Standard

8. Massiver Erneuerbare-Energien-Ausbau bis 100 % - keine Förderlimits!

9. Öffi-Ausbau und 100%-Elektrifizierung ohne teure Wasserstoffexperimente

10. E-Mobilitätsoffensive inkl. flächendeckender privater und öffentlicher Stromladeinfrastruktur ohne teure Wasserstoffexperimente.

11. Anpassung der Rechtsrahmen an das 100 % erneuerbar- dezentrale Energiesystem, Strom/Gas/Ölleitungen in die Öffentliche Hand, Markt für flexibilisierte Stromangebote und Stromnachfragen aus Kraftwerken und Speichern aller Art

12. Intensivprogramm „Industrie klimafit“ - Grüner(!) Wasserstoff als Ersatz für Fossilenergie nur in jenen seltenen Fällen, wo Direktstromnutzung nicht funktioniert.

13. Zehnjähriger Vorrang für energiewendebegleitende Forschung & Entwicklung mit den Kernthemen Sektorkoppelung, Flexibilisierung, Digitalisierung, Prosumer-Vernetzung

14. Zehnjährige selektive Energiewende-PR: Motivation & Aufklärung & Bewusstseinsbildung für die Hauptzielgruppen breite Öffentlichkeit, Industrie, JournalistInnen, PädagogInnen, BeamtInnen.

Abschließend betont Binder-Krieglstein: „Manchen mag missfallen, dass für Energiewendeinvestitionen Endkunden die Mehrwertsteuer erlassen und Unternehmen ein nur fünfjähriger Abschreibungszeitraum für die nächsten 10 Jahre garantiert werden soll. Berechnungen zeigen aber, der Staat bilanziert durch Kostensenkung in vielen Sektoren (Gesundheit, heimische Wertschöpfung, Jobs etc.) insgesamt klar positiv, wenn er bei Energiewende und Klimarettung voll beschleunigt“.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Fritz Binder-Krieglstein

+43 676 9401170

office @ renewable.at

www.renewable.at