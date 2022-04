Last-Minute-Fit für den 34. ASICS Österreichischen Frauenlauf® mit „Fit in 5 Wochen“

Start „Fit in 5 Wochen“- Trainingsprogramm: Jetzt noch ins Lauftraining einsteigen und beim 34. ASICS Österreichischen Frauenlauf® am 22. Mai starten.

Wien, am 13. April 2022



mit „Fit in 5 Wochen“ Anmeldeschluss: 27. April

Jetzt noch ins kostenlose Frauenlauftraining einsteigen

Spendenaktion „Shirts for Charity“ brachte 5.000 Euro

Es sind noch etwas mehr als 5 Wochen bis zum Startschuss zum 34. ASICS Österreichischen Frauenlauf® am 22. Mai 2022. Jede Frau und jedes Mädchen, das bei einem der größten Frauenlauf-Events weltweit teilnehmen möchte – die Anmeldung läuft bis 27. April – kann jetzt noch ins Training einsteigen. Mit dem „Fit in 5 Wochen“ – Trainingsprogramm kann jede Laufanfängerin gut in das Lauftraining finden und ist ideal vorbereitet für den 5km-Wettbewerb.

In der Gruppe macht das Laufen noch mehr Spaß. Bestens motiviert wird man von den Teilnehmerinnen der wöchentlichen Frauenlauftrainings und den 130 ausgebildeten offiziellen Trainerinnen an über 50 Standorten in ganz Österreich. Die Teilnahme an den strukturierten Trainings ist kostenlos und jederzeit möglich. Alle Frauen und Mädchen jeden sportlichen Niveaus sind willkommen!

5.000 Euro Spendensumme für die Ukraine

Die vom ASICS Österreichischen® Frauenlauf ins Leben gerufene Spendenaktion „Shirts for Charity“ zu Gunsten der Betroffenen in der Ukraine brachte einen Gesamtspendenbetrag von 5.000 Euro ein. Im Rahmen der wöchentlichen Frauenlauftrainings zur Vorbereitung auf den 34. ASICS Österreichischen Frauenlauf am 22. Mai wurden Läuferinnen und Menschen, die einen Beitrag leisten wollen zum Spenden aufgerufen. Ab einem Spendenbetrag von 10 Euro konnte auch ein Laufshirt aus den vergangenen Veranstaltungsjahren mitgenommen werden.

Durch diese Spendenaktion „Shirts für Charity“ wurden insgesamt 5.000 Euro gesammelt. Der gesamte Betrag geht zu 100% an die CARITAS Österreich.

Mehr Informationen zu den Frauenlauftrainings, den Standorten und Terminen sowie Lauftipps sind zu finden unter: www.oesterreichischer-frauenlauf.at



ASICS Österreichischer Frauenlauf®

Datum Sonntag, 22. Mai 2022

Ort Wien, Prater Hauptallee, Welterbe der Leichtathletik

Distanzen:

5 km klassische und internationale „Frauenlaufstrecke“



10 km Laufstrecke



5 km Nordic Walking

Strecke

Beide Rundkurse sind eben, wobei die 5 km Strecke auch für Anfängerinnen bestens geeignet ist.

Termine:

18. April 2022: Start des „Fit in 5 Wochen“-Programms:

https://www.ots.at/redirect/frauenlauf3

27. April 2022: Anmeldeschluss

