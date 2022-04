Handelsverband fordert Ende der Maskenpflicht im Handel für alle Kund:innen und Beschäftigten spätestens ab Ostern!

Personal im Lebensmittelhandel hat nach 24 Monaten Maskenpflicht Lockerung verdient. Motto "Leben und Wirtschaften mit dem Virus" hat sich in vielen Ländern bewährt.

Wien (OTS) - Die Gesundheit der Bevölkerung steht für den österreichischen Handel an erster Stelle. Stationäre Geschäfte zählen aber nicht zu den Orten, die mit einem erhöhten Infektionsrisiko verbunden sind – das belegen unzählige wissenschaftliche Studien. Erfreulicherweise sind auch die Corona-Fallzahlen in Österreich in den letzten Tagen deutlich zurückgegangen. Daher fordert der Handelsverband spätestens ab Ostern ein Ende der Maskenpflicht im Handel für alle Kund:innen und Mitarbeiter:innen.



"Fast alle europäischen Länder haben die Maskenpflicht in den Geschäften bereits aufgehoben, zuletzt Deutschland und die baltischen Staaten. Am 16. April läuft bekanntlich auch hierzulande die Verordnung betreffend der Maskenpflicht aus. Angesichts der virologischen Lage und der täglich sinkenden Fallzahlen gehen wir fix davon aus, dass sie zumindest für den Handel nicht mehr verlängert wird", stellt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will klar.

Maskenpflicht muss auch für Beschäftigte im Lebensmittelhandel enden!

Auch die Diskriminierung des Personals im Lebensmittelhandel gegenüber den Beschäftigten im Non-Food Handel durch die Maskenpflicht muss endlich aufhören. Generell hat der Handelsverband immer das Motto "Leben und Wirtschaften mit dem Virus" geprägt, also weniger Zwang und stattdessen eine stärkere gegenseitige Rücksichtnahme und Eigenverantwortung der Bürger.

"Dieses Motto hat sich in vielen Ländern gut bewährt. In Deutschland tragen beispielsweise rund drei Viertel der Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin Maske beim Einkaufen, obwohl dies nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben ist. Selbstverständlich können auch die Beschäftigten im Lebensmittelhandel weiterhin freiwillig Maske tragen, aber sie sollen nicht mehr gesetzlich dazu gezwungen werden", sagt Will.

Appell an die Bundesregierung: Corona-Masterplan für den Herbst JETZT vorbereiten!

Von der Politik wünscht sich der österreichische Handel, dass es nach Ostern einheitliche Regeln für das ganze Land gibt. Ein rechtlicher Fleckerlteppich, der ständig neu und oft willkürlich zusammengesetzt wird, verwirrt die Konsument:innen.

"Es braucht jetzt den Startschuss für die Vorbereitungen, um möglichst krisenresilient durch den Herbst und Winter zu kommen. Dies muss auch eine klare Branchendifferenzierung umfassen, damit wissenschaftlich fundiert aber auch transparent vorausschauend für die Unternehmen geplant werden kann. Wir empfehlen dringend, dass die Bundesregierung einen konkreten Corona-Masterplan entwickelt, veröffentlich und in der Folge je nach virologischer Lage stufenweise umsetzt. Keinesfalls darf sich das Zuwarten im Sommer 2020 und im Sommer 2021 wiederholen, da jede negative Entwicklung der Gesundheitskrise die Effekte der realwirtschaftliche Ukraine-Krise weiter verschärfen würde. Planung und Transparenz ergeben Sicherheit und Zuversicht für alle", so Rainer Will, der Sprecher des Handels.

