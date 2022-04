Der Erste Bank MehrWERT-Kunstpreis 2022 geht an Johanna Bruckner

Wien (OTS) - Mit großem Stolz geben wir die Vergabe des diesjährigen MehrWERT-Kunstpreises an Johanna Bruckner bekannt, deren künstlerische Praxis die Jury – bestehend aus Jelena Glišić, Ruth Goubran, Alexandra Grausam, Eva Oberhofer und Andrea Palašti – in ihrer komplexen ästhetischen und thematischen Vielfalt überzeugte.

Dazu heißt es im Jurystatement: „Die Künstlerin befasst sich mit Themen wie queerer Postpornografie und Netzpornodaten, unterläuft vordefinierte Ansichten und nutzt die Kombination von Video, Sound, Performance und Installation, um abstrakte Körperwelten mit mehrdeutigen Intimitäten und Sehnsüchten zu erschaffen. Die Jury ist überzeugt, dass ihr zeitgemäßer, vielschichtiger Ansatz und ihre zum Nachdenken anregenden Botschaften sowohl in Wien als auch in Novi Sad Anklang finden und eine Reflexion über den menschlichen Körper, Intimitäten und emotionale Welten anregen werden.“

Johanna Bruckner (*1984) lehrt an der Zürcher Hochschule der Künste und ihre Arbeiten wurden international gezeigt, u.a. Schirn Kunsthalle Frankfurt, Mediterranea Biennale 19, 57. Biennale Venedig, Haus der Kulturen der Welt, transmediale 2020.

Der MehrWERT-Kunstpreis wird heuer erstmals in Zusammenarbeit mit dem Österr. Kulturforum Belgrad vergeben und von SULUV in Novi Sad umgesetzt. Neben Einzelausstellungen in das weisse haus (21.09. – 30.10.) und SULUV (21.11. – 02.12.) ist der mit 3.000 Euro dotierte Preis mit einem einmonatigen Aufenthalt in Novi Sad verbunden.

