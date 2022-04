Santander Consumer Bank fördert Mitarbeitergesundheit im Homeoffice

In der jährlich konzernweit durchgeführten „BeHealthy“-Woche 2022 legt das Unternehmen einen Schwerpunkt auf Gesundheit und Bewegung im Homeoffice.

Die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Kolleginnen und Kollegen hat für die Santander-Gruppe höchste Priorität – selbstverständlich nicht nur in der 'BeHealthy'-Woche. Gerade in so herausfordernden Zeiten, ist es für uns alle wichtig, gesund und fit zu sein. Hier möchten wir als Arbeitgeber unseren Beitrag leisten Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank

Wien (OTS) - Die letzte Woche stand bei der Santander Consumer Bank unter dem Motto „BeHealthy“: „Die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Kolleginnen und Kollegen hat für die Santander-Gruppe höchste Priorität – selbstverständlich nicht nur in der 'BeHealthy'-Woche. Gerade in so herausfordernden Zeiten, ist es für uns alle wichtig, gesund und fit zu sein. Hier möchten wir als Arbeitgeber unseren Beitrag leisten“ , sagt Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank in Österreich. „Daher haben wir selbstverständlich auch in diesem Jahr ein vielfältiges Programm rund um die Themen Gesundheit und Bewegung für unsere Belegschaft auf die Beine gestellt.“ Die konzernweite Gesundheits- und Wohlfühlwoche findet bereits seit 2016 in allen Santander-Units für rund 190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit statt. In Österreich arbeiten rund 470 Personen für die Santander Consumer Bank.

Vielfältiges Programm



Geboten wurden Vorträge zu Themen wie „Gehirnfutter – Seelenfutter“, „Ernährungsmythen aufgedeckt“ oder auch ein individueller Kühlschrank-Check. Aufgrund der Pandemie finden alle Veranstaltungen virtuell statt. Auch für körperliche Gesundheit im Homeoffice hat die Woche etwas im Programm: So konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Workshops wie „Fitnessstudio Wohnzimmer“ oder „Ergonomie & Bewegung im Homeoffice“ Tipps und Trick fürs den Alltag mitnehmen. In einer Wochenchallenge konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem Punkte für eine aktive Teilnahme rund um die „gesunden Wochen“ sammeln. „Als kulinarischen Beitrag zu dieser Woche haben wir alle Kolleginnen und Kollegen eingeladen, uns gesunde Rezepte zu senden“, ergänzt der CEO.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Verbraucherkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit über 3.000 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Per Ende Juni 2021 beschäftigt Santander über 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Österreich. Santander betreut über 350.000 Kundenverträge. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Juni 2021 verfügt die Gruppe über 10.000 Filialen, beschäftigt 190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 150 Millionen Kundinnen und Kunden.

